Rebélia a strach z nákazy ovládli úrad v Sabinove: Dávky musela vyplácať šéfka odboru

Tohto sa báli! Pred niekoľkými dňami vyhlásil krízový štáb mimoriadny stav, ktorý priniesol veľa obmedzení.

Okrem iného z nariadení vyplýva aj zákaz stretávania sa vo väčšom počte na jednom mieste. Lenže úradníci sa báli dňa, keď nastane vyplácanie sociálnych dávok. Ten prišiel v utorok a prvé vyplácanie peňazí v Sabinove sprevádzali prísne podmienky. Pracovníčky úradu však na poslednú chvíľu dostali strach, a tak musela vyplácať ľudí vedúca.

Peniaze pre chudobných, medzi ktorými boli prevažne Rómovia, odovzdávali v sabinovskom komunitnom centre. Ľudí dnu síce púšťali výhradne po jednom a každý musel byť chránený rúškom, dvere strážili dvaja členovia občianskej hliadky, no napriek tomu sa pracovníčky báli o vlastné zdravie.

„Dávky sme vyplácali približne päťdesiatim rodinám. Peniaze odovzdávala osobne vedúca oddelenia sociálnych služieb, lebo ostatní zamestnanci mali obavy o seba aj o zdravie svojich rodín,“ konštatoval primátor Sabinova Michal Repaský. „Ostatné kolegyne sa báli odovzdávať dávky, nechcelo sa im do toho. Priznám sa, ani mne sa nechcelo. Ale tí ľudia sú na tie peniaze odkázaní, bez nich si neporadia, takže čo som mala robiť?” pýtala sa vedúca odboru Gabriela Harčariková.

Príbuzných sprevádzal na vyplácaní dávok aj Tomáš Duda (22). „Snažíme sa chrániť. Umývame si ruky, nosíme rúška. Keby to vypuklo v našej štvrti, bola by to čistá katastrofa. Opatrenia pri vyplácaní dávok nám nevadia. Chápeme, že každý sa bojí,“ uzavrel mladý muž.