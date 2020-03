Nakazený doktor z Kramárov bol na lyžovačke s ďalšími troma lekármi: V ohrození až 200 pacientov

Koronavírusom sa nakazil aj lekár z bratislavskej nemocnice na Kramároch, pozitívny test mal po návrate z lyžovačky v Taliansku.

RTVS v utorok prichádza s informáciou, že s doktorom mali byť na lyžovačke aj traja lekári z Popradu. Testovali ich v utorok, hoci tri dni po návrate z dovolenky ordinovali a vyšetrovali desiatky pacientov. V ohrození tak môže byť až 200 ľudí, informuje verejnoprávna televízia.

,,Boli na tom zájazde aj traja doktori z Popradu, ktorí minulý týždeň veselo ordinovali. Mohli nakaziť veľa ľudí. Prídete k lekárovi s rúškom na nose, že sa chcete vyliečiť a oproti vám sedí doktor, ktorý je potenciálny nosič. Jedna moja známa ma nejaké problémy, ktorá bola u jedného z nich. A nič sa okolo toho nerobí, nič sa nevyšetruje,” povedal pre RTVS zdroj, ktorý chcel ostať v anonymite.

Traja lekári, z ktorých je jeden v dôchodkovom veku, išli do povinnej karantény v pondelok. Testy im urobili v utorok, dožadovali sa ich potom, čo sa potvrdila nákaza u doktora z Kramárov. Predtým však ordinovali a regionálni hygienici teraz spisujú zoznam pacientov, ktorí s nimi prišli do styku. Pacientov vo svojich ambulanciách lekári vyšetrovali od minulej stredy do piatku. Doktori nie sú zamestnancami nemocnice Poprad, takže sa v jej priestoroch nepohybovali.