Koronavírus zabil vyše 7 500 ľudí: Celý svet je ako vo vojne

Hoci Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila koronavírus za celosvetovú pandémiu už dávnejšie, niektorým štátom dochádza vážnosť situácie až teraz.

Ako bojujú proti šíreniu nákazy jednotlivé štáty?

Veľká Británia - Vedci presvedčili vládu

Britská vláda premiéra Borisa Johnsona sa pôvodne usilovala vytvoriť kolektívnu imunitu tým, že čo najviac populácie nechá vystaviť koronavírusu. Tím expertov z londýnskej Imperial College vo svojom odporúčaní pre vládu uviedol, že ak sa nezmení prístup, umrie v krajine až 260 000 ľudí a kríza potrvá 18 mesiacov.

Boris Johnson vzápätí vyhlásil odporúčanie, podľa ktorého sa majú ľudia vyhnúť sociálnym kontaktom, nechodiť do barov, reštaurácií a kín, pracovať z domu, necestovať a ak ochorie jeden človek, izolovať by sa mali všetci v domácnosti. Tieto opatrenia by mali trvať 12 týždňov a podľa odborníkov znížia počet obetí na 20 000.

Problém je v tom, že Boris Johnson ich prezentoval ako odporúčania, nie ako povinné opatrenia. Preto ostala väčšina obchodov a kaviarní v Londýne aj včera otvorená. Konali sa aj kultúrne akcie. Zmeny sa prejavili iba vo verejnej doprave, v ktorej bolo menej cestujúcich, ako obyčajne. V ďalších dňoch má premávať podľa víkendového cestovného poriadku.

- Británia hlási aktuálne 1 543 prípadov ochorenia a 55 mŕtvych.

Francúzsko - Von iba s povolením

Pandémia vo Francúzsku je podľa hlavného hygienika Jérôma Salmona „veľmi znepokojivá“ a „prudko sa zhoršuje“. Ako pokračuje, „počet (nakazených) sa zdvojnásobuje každé tri dni.“ Všetci francúzski občania musia zostať od utorka od 12.00 doma, opustiť svoje domovy môžu len v nevyhnutných prípadoch. Z domácnosti môže vychádzať len jeden človek a musí pred tým vyplniť online formulár.

Nariadenie je vyhlásené zatiaľ na 15 dní a jeho porušenie sa bude trestať. „Sme vo vojne,“ povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Toto vyjadrenie môže vyznievať trochu rázne po tom, ako sa v nedeľu rozhodli nezrušiť prvé kolo komunálnych volieb. Hlasovanie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako vláda nariadila uzavretie všetkých barov, reštaurácií a ďalších podnikov, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná, a zaznamenalo rekordne nízku účasť.

Plánované druhé kolo sa rozhodli odložiť. Francúzi tiež zatvorili svoje hranice s okolitými krajinami. Macron sľúbil, že vláda nenechá padnúť žiadny podnik, ktorý by situácia okolo koronavírusu bez štátneho zásahu zruinovala.

- Vo Francúzsku už koronavírusu podľahlo 148 ľudí, nákaza bola potvrdená doteraz u 6 633 osôb. Až 400 osôb muselo byť pre ťažký priebeh ochorenia hospitalizovaných.

Španielsko - Platí zákaz vychádzania

Celkovo je najviac nakazených v Madride, v Katalánsku a na severe Španielska pri francúzskych hraniciach. Nakazená je aj manželka premiéra Pedra Sáncheza. Obaja ostávajú v karanténe v rezidencii v Madride. Opatrenia proti šíreniu vírusu prišli neskoro. Od piatka sú zatvorené posilňovne a parky, od pondelka zatvárajú kultúrne centrá. Všetky školy sú tiež zavreté. Reštaurácie budú poskytovať iba možnosť donášky.

Základné služby ako banky a čerpacie stanice ostávajú otvorené. Občania majú zákaz vychádzania okrem návštevy potravín či lekárne a cesty do práce. Na prechádzku so psom môžu ísť, ale hneď ako vykoná potrebu, musia sa vrátiť domov. Cestovanie alebo pohyb mimo domova je povolený aj v prípade starostlivosti o starších alebo postihnutých občanov. Stav núdzemá trvať dva týždne, prípadne viac, ak to vláda bude považovať za potrebné.

- Španielsko ma pri populácii 46.7 milióna nakazených 11 409 ľudí s počtom mŕtvych 499.

Európska únia - Uzavrú hranice

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen nabrhla uzavretie vonkajších hraníc EÚ na 30 dní. Do Schengenského priestoru by tak nemohli vstúpiť žiadni cudzinci. O opatrení rokovali lídri členských štátov prostredníctvom telekonferencie. Výsledok nebol v čase uzávierky známy, no niektoré štáty ho už začali uplatňovať.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron už 30-dňový zákaz oznámil s tým, že francúzski občania sa budú môcť vrátiť domov, ale cudzincov do Schengenskej zóny nepustia. Viaceré štáty tiež uzatvárajú hranice aj vnútri EÚ, prípadne na nich zavádzajú kontroly. Európska komisia tiež navrhla možnosť štátnej pomoci pre fi rmy, ktoré postihla kríza v súsivslosti s koronavírusom. Po novom môžu štáty poskytnúť súkromným firmám pomoc až do výšky pol milióna eur.

Spojené štáty americké - Postupne všetko zatvárajú

V USA jednotlivé štáty i mestá postupne sprísňujú opatrenia. Minulý týždeň zakázali vstup cestujúcim zo Schengenského priestoru, neskôr aj z Británie a Írska. Americké metropoly New York aj Los Angeles zatvorili všetky bary a reštaurácie od utorka najmenej do 31. marca. Zatvorené budú tiež nočné kluby, kiná, divadlá a koncertné haly. Verejné školy v meste New York uzavreli od pondelka do 20. apríla - a možno až po zvyšok školského roka.

Väčšina súkromných škôl prerušila vyučovanie tiež. K podobným opatreniam týkajúcim sa barov a reštaurácií pristúpili aj v ďalších štátoch, v Kalifornii vyhlásili stav núdze, kde guvernér okrem toho vyzval seniorov a ľudí s chronickými zdravotnými problémami na domácu izoláciu. Niektoré štáty pozastavili konanie prezidentských primárok Prezident Donald Trump požiadal Američanov, aby obmedzili zhromažďovanie vonku aj vnútri na skupiny menšie než desať ľudí.

- V Spojených štátoch sa novým koronavírusom nakazilo už takmer 4 743 osôb a 93 mu zatiaľ podľahlo.

Islamský štát - Hygienické rady pre teroristov

Aj teroristická organizácia, ktorá má na svedomí zverské činy po celom svete, myslí na zdravie svojich členov. Vo svojom vestníku al- -Naba zverejnil Islamský štát cestovné odporúčania, aby sa teroristi vyhli Európe, ktorú leták označuje ako „krajinu epidémie“. Zároveň prináša zoznam rád, ako „zakrývajte si ústa pri zívaní a kýchaní“ a „umývajte si ruky“.

Nebyť krvavej histórie tejto organizácie, dalo by sa to považovať za bizarnú kuriozitu. Podľa letáka zdraví teroristi „nemajú vstupovať do krajiny epidémie“. V minulosti pritom organizácia Islamský štát opakovane vyzývala na útoky v Európe. Jej členovia, ktorí tu už sú a ochorejú, nemajú región opúšťať, aby vírus nezaniesli medzi iných teroristov. Súčasnú nákazu označuje text ako „mor zoslaný Bohom“.

Opatrenia u susedov

Česko

- potvrdených 383, vyliečených 3, vážne prípady 2, obete 0

- vyhlásený núdzový stav

- zákaz voľného pohybu osôb s výnimkou ciest do zamestnania, do zdravotníckych zariadení, za rodinou a ďalších nevyhnutných ciest

- uzavretých 21 obcí

- zákaz zhromaždení nad 100 ľudí

- zavreté základné a stredné školy

- zákaz návštev vo väčšine nemocníc a domovoch seniorov

- zákaz cestovať do cudziny

Rakúsko

- potvrdených 1 211, vyliečených 8, vážne prípady 12, obete 3

- viedenské letisko obmedzilo prevádzku, stále prijímajú ľudí vracajúcich sa domov a vybavujú nákladnú dopravu

- rozsiahle obmedzenia pohybu ľudí aj rozsiahle uzavretie obchodov a reštaurácií

- v Tirolsku je karanténa s prísnou kontrolou

Poľsko

- potvrdených 205, vyliečených 0, vážne prípady 3, obete 5

- pozastavené všetky medzinárodné lety do Poľska, aj medzinárodná železničná doprava.

- povinná 14-dňová karanténa pre domácich po návrate zo zahraničia

Maďarsko

- potvrdených 50, vyliečených 2, vážne prípady 0, obete 1

- uzavreté hranice

- povinnosť vyvesiť výraznú červenú tabuľku s upozornením o karanténe na vchodové dvere

Ukrajina

- potvrdených 7, vyliečených 0, vážne prípady 0, obete 1

- zastavenie verejnej dopravy

- zatvorenie barov, reštaurácií a nákupných stredísk

- uzavreté školy a univerzity

- zákaz hromadných podujatí nad desať ľudí