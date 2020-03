Igor Matovič zložil vládu za dva týždne: Čo majú za sebou noví ministri?

Karty sú rozdané! Od parlamentných volieb ubehlo 18 dní a Slovensko už pozná mená nových ministrov, ktorí budú v najbližších štyroch rokoch stáť na čele rezortov.

Na zozname, ktorý predložil budúci premiér Igor Matovič (46) prezidentke Zuzane Čaputovej (46), figurujú známe mená aj nové tváre, ktoré verejnosť doteraz až tak nepoznala. Kto sú noví ministri? Matovič sa ihneď po výhre v parlamentných voľbách vrhol do rokovaní s možnými koaličnými partnermi. Od začiatku otvorene hovoril o tom, že chce spolupracovať so stranami Sme rodina a SaS. Netajil sa ani tým, že je naklonený spolupráci so stranou Za ľudí, ktorú sa mu nakoniec podarilo presvedčiť.

Štvorkoalícia tak bude mať v parlamente ústavnú väčšinu, na ktorú treba 95 poslancov, čím sa značne uľahčí prijímanie zákonov. Ministerstvá si rozdelili v pomere 7:3:3:2. Matovič sa v utorok napriek sľubom k menám nevyjadril. Oficiálne ich predstaví zrejme až v sobotu. „Chcel som dnes, zároveň som chcel, aby pri tej tlačovke boli spolu so mnou. Ale vzhľadom na situáciu ohľadne koronavírusu to nebolo dnes technicky možné,“ povedal Matovič v utorok.

Rokovania štyroch strán sa niektorým zdali pridlhé. Od Matoviča žiadali, aby pre vyčíňajúci koronavírus urýchlil vyjednávania o ministerstvá a postavil vládu, ktorá začne riešiť zlú situáciu. Z historického hľadiska však ide o nezvyčajne rýchly proces. V sobotu, keď by mala byť nová vláda vymenovaná prezidentkou, to bude 21 dní, čo sa konali voľby. Rýchlejšie sa to podarilo len bývalému premiérovi Robertovi Ficovi (55). Naopak, najdlhšie to trvalo Vladimírovi Mečiarovi (77), ktorému zloženie vlády trvalo v roku 1994 vyše dvoch mesiacov.

Igor Matovič - premiér (OĽaNO)

Líder OĽaNO Igor Matovič

Politik a podnikateľ. V roku 2010 kandidoval za stranu SaS. Po páde vlády Ivety Radičovej sa rozhodol založiť si vlastné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Vo voľbách v roku 2012 získala jeho strana vyše 8 % a on sa prekrúžkoval zo 150. miesta na prvé. Pasuje sa za bojovníka proti korupcii a s týmto heslom sa mu podarilo vyhrať vo februárových voľbách.

Branislav Gröhling - minister školstva (SaS)

Vyštudovaný právnik a liberálny politik, ktorý pracuje aj ako „kaderník celebrít“. V roku 2016 bol zvolený do parlamentu. V rámci straníckych štruktúr SaS pôsobí ako tím­líder pre školstvo.

Richard Sulík - minister hospodárstva (SaS)

Politik, bývalý europoslanec a ekonóm. Študoval na mníchovskej univerzite. V roku 2009 založil liberálnu stranu SaS. Počas vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010 až 2011 bol predsedom parlamentu.

Ivan Korčok - min. zahraničných vecí (SaS)

Diplomat s vyše 20-ročnou praxou. Bol zástupcom vedúceho slovenskej misie pri NATO. V rokoch 2015 až 2018 bol štátnym tajomníkom Miroslava Lajčáka, no do straníckej politiky sa nezapájal. Od roku 2018 pôsobí ako veľvyslanec v USA.

Gábor Grendel - minister vnútra (OĽaNO)

Bývalý novinár. Pracoval v denníku Új Szó, rádiu Twist, televíziách TA3 a Markíza. V roku 2010 sa stal hovorcom vtedajšieho ministra vnútra Daniela Lipšica. V súčasnosti je poslancom za stranu NOVA, ktorej bol v minulosti predsedom.