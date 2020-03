Humorista Andrásy je po exotickej dovolenke v karanténe: Návrat na Slovensko s teplotou!

Náročná cesta! Humorista a producent Oliver Andrásy (62) s manželkou Dankou (60) zažili počas plavby luxusnou talianskou loďou v Indickom oceáne nečakaný adrenalín, keď ich nechceli prijať na žiadnom z pobreží.

Hoci po mnohých peripetiách mohli odletieť z ostrova Maurícius domov, Andrásyho cestovné strasti sa neskončili ani vtedy. Na Slovensko sa vracal s horúčkou a teraz je izolovaný v karanténe. Andrásy bol s manželkou dva týždne na výletnej plavbe loďou Costa Mediterranea. Z ostrova Maurícius vyrazili smer Seychely, Madagaskar a Réunion. Taliansku loď však na žiadnom z pobreží nechcel nikto prijať z obáv z koronavírusu.

Stovky pasažierov tak na niekoľko dlhých dní uviazli v Indickom oceáne. Napokon im pomocnú ruku podal francúzsky ostrov Réunion a výletníci mohli minulú sobotu odletieť z ostrova Maurícius cez Dubaj do Viedne. Posledné dni dovolenky a následná cesta však boli hotové utrpenie.

„Počas cesty som mal zvýšenú teplotu, predpokladám, že som prechladol z klimatizácie. V sobotu sme sa celý deň vozili po Mauríciu, ľudia pozerali vodopády a tak, odlietali sme až o jedenástej večer. Ja som ostal v autobuse, ľahol som si a snažil sa zaspať. Bolo to nepríjemné,“ opísal svoje trápenie Andrásy, ktorý si na letisku aj v lietadle radšej nasadil ochranné rúško.

Zásobuje ho dcéra

Zdravotný stav sa mu zlepšil. „Trvalo to jeden a pol dňa, potom to prešlo. Takže keď to bol koronavírus, tak mal veľmi jemný priebeh. Ale myslím, že to bolo len také prechladnutie, bežná viróza, aj to veľmi krátka, lebo normálne to trvá týždeň,“ domnieva sa humorista, ktorý je teraz v povinnej domácej karanténe a nevychádza z domu.

„Už sme doma, nahlásili sme sa svojej obvodnej lekárke, máme si sledovať zdravotný stav. Máme našťastie dcéru a zaťa, ktorí nás nenechajú umrieť od hladu,“ vysvetlil Oliver s tým, že osobne sa však teraz radšej nestretávajú.

„Keď nám niečo donesú, nechajú to pred vchodom. Aj my, keď im chceme niečo dať, necháme to tam. Darčeky, ktoré sme im doniesli, sme im dali von na parapetu a zobrali si to. Ako keby teraz u nás chodil Mikuláš,“ dodal s úsmevom humorista, ktorý je rád, že karanténu môže stráviť vo svojom veľkom dome so záhradou. „Nemôžem ísť iba mimo domu. Takže tu nejako ,povegetujeme‘ dva týždne, čo iné nám ostáva,“ uzavrel Andrásy.