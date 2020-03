7 užitočných rád: Ako zvládnuť prácu z domu?

Ako ochranu pred šírením koronavírusu umožňujú viaceré spoločnosti pracovať z domu.

Toto je však forma, na ktorú nie sme veľmi zvyknutí, keďže v porovnaní s inými krajinami si peniaze z pohodlia svojej obývačky zarába len malý podiel ľudí. Aj keď sa to zdá ideálne, má home office viaceré nástrahy. Len málokto sa dokáže sústrediť na prácu pri deťoch. Nie každý si zvládne zmanažovať čas. Práca z domu nie je u nás príliš rozšírená.

„Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat je Slovensko vo využívaní práce z domu výrazne pod európskym priemerom. V štatistike sme obsadili nelichotivú 19. priečku,“ zhodnotila Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Ako dodala, bežne takto pracuje len 3,6 % z nás a občas len 5,4 %. Každá profesie sa dá robiť pohodlia domova. „Pracovať na farme, stavať budovy či vyrábať automobily z„obývačky“ je v súčasnosti nepred - staviteľné. Mnohé profesie dnes už však môžeme vykonávať v podstate z akéhokoľvek miesta, kde sa dokážeme pripojiť na internet,“ vysvetlila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

Doteraz to naše firmy brali skôr ako niečo navyše, čo umožnia zamestnancom. „Možnosť pracovať z domu má podľa údajov Platy.sk približne pätina (20,4 %) Slovákov. Treba si však uvedomiť, že ide len o zamestnanecký benefi t,“ vysvetlila zistenia prieskumu Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia.

Takto na to

1. Pripravte sa

Zistite si základné veci, v prvom rade napríklad, či dostanete firemný notebook. Ak nie, musíte si dôležité podklady preposlať z kancelárie domov. Ak si o niečom nie ste istí, či to potrebujete, tak skôr asi potrebujete.

2. Určite si priestor

Ak ste už z domu pracovali a ide vám to, zvládnete to aj z postele. Ak však nie, radšej si na to určite presné miesto. Ak máte doma malé deti, nezabránite im, aby vás rušili. Aspoň trošku väčším a často aj partnerovi musíte vysvetliť, že ste síce doma, ale nie pre nich. Pracujete. Skúste si predstaviť, že ste v kancelárii. Ráno si umyte zuby, neostávajte v pyžame a nezapínajte si televízor.

3. Dodržujte denný režim

Nikto, kto pracuje doma, by nemal meniť zabehnutý denný režim. „Ak ste doteraz pracovali od 8. do 17. hodiny, snažte sa dodržiavať tento zabehnutý rituál. Je to dôležité pre zachovanie pracovných návykov. Vo vašom štandardnom pracovnom čase by ste mali byť k dispozícii pre svojich nadriadených, obchodných partnerov či klientov," odporúča Pavol Katrenčík, Konica Minolta Slovakia.

4. Rozvrhnite si čas na pauzy

Ak z kancelárie odchádzate na obed a pijete kávu dvakrát denne, bez najmenších výčitiek urobte to isté aj doma. Prísne sa však vystríhajte nápadov, že obed stíhate predsa aj uvariť a tú kávu na balkóne si môžete dať aj s treťou cigaretou. Keby vás videl šéf, nerobili by ste to. Teraz vás síce nevidí osobne, ale vašu prácu určite.

5. Žiadne sociálne siete

Ak ich potrebujete a používate k svojej práci bežne, tak, samozrejme, musíte aj teraz. Ale ak nie, rozhodne sa na ne neprihlasujte v ďalšom okne a na telefóne vypnite notifikácie o dianí. Práca z domu si vyžaduje zvyk a k zaháľaniu vás budú zvádzať aj veci, ktoré v kancelárii bežne zvládate. Odstráňte čo najviac voľnočasových ruchov a doprajte si ich len ako v práci. Cez obed či krátku prestávku.

6. Telefonujte

S úplne hocikým sa len dá. V pracovnej čase sa neobmedzujte na e-mail, chat a SMS. Nielenže hovor môže byť v určitých situáciách rýchlejší na vysvetlenie, ale aj udržiava pocit spolupráce a vyvolá dojem živých ľudí v okolí. Večer, pokojne aj s nohami na stole, zavolajte rodine a priateľom. Časom sa totiž môže dostaviť skleslosť a pocit izolácie. Ten zvláda ťažko každý, ale veľmi spoločenskí ľudia obzvlášť.

7. Oblečte sa do práce

Na prvý pohľad sa vám to môže zdať pritiahnuté za vlasy, ale pre vnútorné pracovné nastavenie je to dôležité. „Je totiž nevyhnutné oddeliť pracovnú časť dňa od tej domácej. Pomôže vám k tomu aj oblečenie. Pracovať z domu v pyžame pôsobí pohodlne. Pracovné nasadenie je však nízke,“ upozorňuje Katrenčík.

Zdroj - Grafton, Konica Minolta Slovakia

Práca z domu ako benefit

Najviac umožňujú

IT technológie ................. 52,73 %

Marketing, reklama,

PR .................................... 43,85 %

Personalistika ................. 33,93 %

Zákaznícka podpora ...... 32,73 %

Poisťovníctvo ....................... 32 %

Najmenej umožňujú

Pomocné práce ....................... 0 %

Drevospracujúci priemysel .......................... 0,49 %

Gastro, hotelierstvo ........ 0,82 %

Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť ....................... 1,31 %

Poľnohospodárstvo ........ 2,45 %

(Zdroj: platy.sk)

Nedá sa nariadiť, len dohodnúť

domácku prácu či teleprácu nie je možné jednostranne nariadiť

ak to povaha práce umožňuje, zamestnávateľ má možnosť dohodnúť sa so zamestnancom na tom, že bude robiť z domu

ak home office nie je súčasťou pracovnej zmluvy, je nutné upraviť ju, teda dohodnúť podmienky

zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné prostriedky a nástroje (napr. notebook, mobilný telefón)

Pomôžu moderné technológie

Pavol Katrenčík, Konica Minolta Slovakia

- Zamestnanci dnes môžu využívať služby externého úložiska (cloud). Pracujú tak so všetkými dokumentmi, ako keby sedeli vo firme. Rovnako môžu prostredníctvom webových aplikácií z domu schvaľovať objednávky, podpisovať faktúry či výplaty. Pre väčšinu fi riem sú dnes štandardom taktiež videohovory či mobilné aplikácie na vymieňanie správ, tzv. instant messaging.

Doma sa ťažšie koncentrujeme

Nikola Richterová, spoločnosť Profesia Otvoriť galériu Nikola Richterová, Profesia Zdroj: anc

Domáce prostredie je pre nás psychologicky spojené s oddychom. Motivácia a koncentrácia na prácu je tak v týchto priestoroch niekedy

náročná. V našich domovoch máme pomerne veľa vecí, ktoré nás môžu rozptýliť. V prípade rodičov s deťmi, prípadne pracovníkov s domácimi zvieratami je to často ešte náročnejšie. Pri dlhodobej práci z domu hrozí zamestnancom, že stratia časovú organizáciu svojich činností. Môžeme sa stretávať s tým, že ľudia si v istom momente povedia „veď dokončím to po večerných správach, pozriem sa na to po filme“ a podobne. Toto sú často veci, vďaka ktorým sa nám pracovný čas môže predĺžiť na veľké množstvo hodín denne a my už strácame orientáciu v tom, kedy pracujeme a kedy nie.