Šanca každým dňom klesá: Faselova rozlúčka bez MS?!

Už neverí! Šanca, že sa májové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku uskutočnia, každým dňom klesá.

Podľa šéfa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Reného Fasela (70) sa v podstate čaká už len na to, kedy budú musieť pre šírenie koronavírusu tradičný turnaj definitívne stopnúť. Pre známeho funkcionára, ktorý onedlho skončí vo funkcii, by to bola poriadne trpká rozlúčka!

Fasel v pondelok razantne odmietol špekulácie o presunutí tohtoročného šampionátu do Ruska či Bieloruska. Prvý muž svetového hokeja si navyše podľa vlastných slov nevie predstaviť, že by sa májové MS vzhľadom na momentálne okolnosti uskutočnili. Pre švajčiarskeho elegána by mal tak koniec na stoličke šéfa IIHF, kde si odkrútil štyri funkčné obdobia a dovedna šestnásť úspešných rokov, veľmi trpkú príchuť. „Zasiahli nás extrémne ťažké časy, šanca na usporiadanie turnaja sa každým dňom znižuje. Snažím sa myslieť pozitívne, ale situácia sa zhoršuje,“ uviedol Fasel pred utorňajšou telekonferenciou s národnými federáciami. „Stojíme pred dôležitými rokovaniami o majstrovstvách sveta. Ich organizovanie je čoraz zložitejšie. Problém je v tom, že turnaj nemôžeme presunúť inde, ani hrať bez divákov, alebo nebodaj v júni, alebo v júli,“ dodal s tým, že prioritou je teraz niečo úplne iné, ako zachraňovanie štartov prestížnych športových akcií: „Kľúčová je pre nás ochrana obyvateľstva a musíme jej podriadiť všetko.“

Finálny verdikt ohľadne MS v Lausanne a v Zürichu, ktoré sa mali odohrať od 8. do 24. mája a aktuálne je predaných už 300-tisíc vstupeniek, by mal podľa najnovších informácií padnúť v priebehu budúceho týždňa. Dovtedy sa ešte Fasel musí stretnúť s kľúčovými partnermi IIHF, jej Radou a k celej veci majú čo povedať aj švajčiarska vláda či miestne kantóny.