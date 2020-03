Godla prehovoril z domácej karantény: Liečim si potrhané väzy a čakám na novú zmluvu

Momentálne je v domácej karanténe, lieči sa a pomaličky sa začína pozerať po ďalšej hokejovej budúcnosti.

Reč je o slovenskom gólmanovi Denisovi Godlovi (24), ktorý tohtoročnú sezónu strávil v českom Kladne po boku legendy Jaromíra Jágra (48), ale extraligu sa im zachrániť nepodarilo. Denníku Nový Čas v rozhovore prezradil, že v závere sa zranil, natrhol si väzy v členku, ale operácia mu našťastie nehrozí!

V závere základnej časti, keď Kladno bojovalo o udržanie sa medzi elitou, ste už v bránke pre zranenie chýbali. Už môžete prezradiť, čo vám bolo?

- Natrhol som si väzy v pravom členku, keď som zavadil korčuľou o bránku. Ešte som to potom skúšal, odchytal som nejaké zápasy, ale záver som už presedel v hľadisku. Určite to ešte nejaký čas potrvá, kým sa to zacelí, ale našťastie mi operácia nehrozí. Momentálne som už doma na Slovensku a dodržujem po návrate z Česka domácu karanténu.

Zavládlo veľké sklamanie v Kladne, že ste extraligu pre mesto a klub neudržali?

- Určite áno. Myslím si, že sme mali mužstvo na to, aby sme to dokázali, ale na druhej strane oproti konkurencii zase menej skúsené. Posledné zápasy sme nezvládli, je to škoda a mrzí to všetkých.

Čo vám povedal legendárny Jágr po vypadnutí?

- Keďže som bol zranený, tak som s ním v tom závere už nebol. Som však rád, že mi dal šancu v Kladne. Myslím si, že som si hanbu v českej lige neurobil.

Máte ešte kontrakt v Kladne?

- Nie, skončil sa mi po sezóne.

Viete sa vyjadriť aj k odchodu útočníka Martina Réwaya z Kladna?

- To neprináleží mne komentovať.

V médiách sa objavili špekulácie, žeby ste v novom ročníku mohli zakotviť v drese Liberca. Je to pravda?

- Bolo by to pekné, ale nič o tom neviem, nikto ma nekontaktoval a nemám od nich žiadnu ponuku. Pokiaľ viem, tak oni už majú gólmana na nový ročník vyriešeného.

A máte nejaké iné konkrétne ponuky na stole?

- Zatiaľ nie, ale už to začínam pomaly riešiť. Všade je problém s koronavírusom, takže uvidíme, kedy začnú kluby zháňať posily do tímov.