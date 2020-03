Zástupca lekárnikov odmieta, že by boli priekupníkmi s rúškami: Znechutený list Pellegrinimu

Prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ odmieta, že by slovenskí lekárnici boli priekupníkmi s ochrannými rúškami.

Rovnako zavrhuje, že by sa obohatil na respirátoroch, ktoré posielal na vedecký výskum slovenskému profesorovi pôsobiacemu na Univerzite v Pekingu. Uviedol to v otvorenom liste adresovanom predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), ktorý je zároveň poverený vedením rezortu zdravotníctva.

"Už viac než dva týždne vás oficiálnymi i menej oficiálnymi cestami upozorňujeme na problém, ktorý spôsobí a spôsobil (nový) koronavírus aj v lekárenstve. Vychádzali sme zo skúseností zahraničných kolegov, nezvykneme totiž len tak tárať do vetra. Včera (t.j. v pondelok 16. 3.) ste túto dobre mienenú snahu zaklincovali konštatovaním, aby sa lekárnici starali sami o seba, lebo sme vraj rúška, respirátory a dezinfekciu predali zákazníkom," uviedol Sukeľ.

Ako v liste priblížil, každý lekárnik zvykne mať v lekárni približne 50 až 100 kusov ochranných rúšok, ktoré si zvyčajne objednávajú zdravotné ambulancie. Ich cena sa pohybuje približne od desať až pätnásť centov za kus. "Paradoxom je, že napriek tomu, že už dva týždne ambulantní lekári sledujú vaše tlačovky o miliónoch rúšok, stále si ich od nás pýtajú," konštatuje šéf slovenských lekárnikov.

Rovnako doplnil, že na konci januára objednal 30 kusov respirátorov pre vedca, Slováka, profesora Univerzity v Pekingu, ktorý ich tam poslal svojim kolegom. "Na tých respirátoroch som nezarobil nič. Fakt, normálne som ich dal tým vedcom za nákupnú cenu, lebo si myslím, že tak to má byť. Tú cenu verejne nepoviem, hanbil by som sa pred štátnymi hmotnými rezervami, hoci skôr by sa mal hanbiť niekto od nich," zdôraznil.

Sukeľ tiež naznačil, že svojim kolegom - lekárnikom dal "falošnú nádej", keď uviedol, že sa situácie okolo výskytu nového koronavírusu netreba báť. Nazdával sa, že Slovensko má inštitúcie a procesy na zvládnutie kritických situácií. "Mrzí ma, že som dal svojim kolegom falošnú nádej, že som ich poslal do prvej línie bez toho, aby som mal vopred garantované to, čo som považoval v členskej krajine Európskej únie za samozrejmé," uzavrel.