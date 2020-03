Kaplnka na Považí ukrýva už 256 rokov jedinečný exponát: Komu patrí múmia v striebornom brnení?

Len máloktorá obec na Slovensku sa môže popýšiť tak zaujímavým exponátom ako Trenčianske Bohuslavice. V tichej uličke medzi rodinnými domami je ukrytá kaplnka, ktorá pripomína skôr menší kaštieľ ako svätostánok.

Vo svojom vnútri už takmer 256 rokov ukrýva jeden z najzachovalejších pozostatkov človeka na našom území. Po Žofii Bosniakovej z kaplnky v Tepličke nad Váhom a po najstaršom dochovanom mumifikovanom tele Žofie Serédy z Krásnej Hôrky ide o ďalší významný exponát.

Málokto tuší, že malá obec na Považí v sebe ukrýva skvost. „Veru som to ani nevedel. Občas sem niekto zájde a pýta sa na to, ale ja som to ešte ani nevidel,“ prezradil dôchodca Jozef, ktorý býva v susedstve kaplnky. Kaplnka patrí Rímskokatolíckej cirkvi a je pravidelne využívaná na bohoslužby, čo je jedna z mála možností na prezretie si ojedinelého skvostu. Mumifikované a zachovalé telo vystavené v kaplnke je pritom opradené mnohými legendami. V jednej sa hovorí, že ide o rytiera Bohuslava, podľa ktorého obec dostala pomenovanie. Turci ho mali zbiť a hodiť do blízkeho potoka. Potom, čo ho domáci zachránili, mal im darovať pozemky, na ktorých vznikla obec pomenovaná podľa neho.

Ďalšia sa prikláňa skôr k názoru, že ide o syna svätého Augustína, ktorý žil neviazaným životom, neskôr sa ale zmenil a stal sa veľkým svätcom. Keďže doposiaľ nik neskúmal, koho telo je vlastne v zdobenom sarkofágu vystavené, najpravdepodobnejšou verziou zostáva, že ide o telo svätého Adeodata. „Je to múmia rytiera v striebornom brnení, na hlave má veniec a je to veľká vzácnosť nielen u nás, ale aj v Európe,“ prezradila starostka obce Darina Jurigová, s tým, že mumifikované telo je vo veľmi zachovalom stave a nie je poškodené. „Chodia sem aj turisti, ktorí to chcú vidieť, ale zatiaľ to nie je dostupné, tak ako by sme chceli. Boli by sme radi, ak by sa ľudia o tom dozvedeli a prilákalo to do regiónu viac ľudí,“ uzavrela Jurigová.

Ostatky svätých boli drahé

V stredoveku bolo zvykom, že v chrámoch sa nachádzali ostatky svätých. Najmä zámožnejšie rodiny boli poznačené záujmom o pozostatky svätých a túžbou vlastniť ich čo najviac. Ostatky svätých sa predávali veľmi draho. Gróf Anton Erdődi vymohol pozostatky svätca pre kaplnku v Trenčianskych Bohuslaviciach od samotného pápeža.