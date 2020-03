RTVS reaguje na situáciu: Spúšťa reláciu pre malých školákov, účinkovať budú aj učitelia

Na obrazovky RTVS pribudne od stredy 18. marca nová interaktívna relácia pre malých školákov.

V nej sa zábavnou formou počas 45 minút dozvedia množstvo nových poznatkov. Zároveň sa môžu zapájať do úloh, ktoré im zadajú učitelia a prostredníctvom televíznej obrazovky sa budú môcť podeliť o svoje riešenia. „Školský klub-hodinka z triedy bez kriedy“ bude Dvojka vysielať každý pracovný deň od 9:15 do 10:00 do 27. marca. Na reláciu nadviaže dopoludňajší detský blok

Reláciou Školský klub bude sprevádzať jeden z moderátorov - Adela Mojžišová, Ondrej Lenárth a Martina Slobodová, ktorých deti poznajú z programu RTVS Smajlíkovci. Do štúdia prídu dvaja učitelia - Barbora Drinková a Dávid Králik. Hlavnou metodičkou je Dagmar Môťovská, tútorka Hejného metódy.

„Nepôjde o klasické vyučovanie, ale o interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy, ktoré sú teraz zatvorené. RTVS ako verejnoprávny vysielateľ reaguje na mimoriadnu situáciu reláciou plnou nových objavov z oblasti zdravia, prírodopisu, matematiky či geografie. Po 27. marci budeme na základe aktuálneho stavu v Školskom klube pokračovať, prípadne ho rozšírime,“ vysvetlil šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.

Zapojiť do vysielania sa môžu aj deti pri televíznych obrazovkách, ktoré sa spolu s rodičmi môžu zahrať pri plnení domácich úloh a odpovede posielať na email: skolskyklub@rtvs.sk. Budú kresliť, vytvárať rôzne modely z vecí, ktoré majú doma, prípadne odpovedať na zábavné otázky. Na druhý deň sa v živom vysielaní dozvedia nielen správnu odpoveď, ale ich nápady, riešenia a výtvory uvidia všetci diváci Dvojky. „Týmto chceme deti motivovať ku kreativite a popritom ich niečo naučiť,“ dodal Vladimír Balko.

Obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Školskému klubu zabezpečuje základná škola FELIX Bratislava a tiež vzdelávacia nezisková organizácia Indícia. „Úlohy do vysielania pripravujeme tak, aby sa do nich vedeli zapojiť všetci žiaci 1. stupňa - budeme ich gradovať, aby si každý mohol zvoliť vhodnú obťažnosť. Zároveň pôjde o medzipredmetové aktivity, aby sme za 45 minút vysielania pokryli čo najviac učebných odborov. Je pre nás dôležité ukázať deťom aj rodičom ako kreatívne sa dá pracovať s učivom a že škola by nemala byť o memorovaní, ale o objavovaní a rozvíjaní zručností,“ upresnil zriaďovateľ neziskovej organizácie Indícia a školy FELIX Peter Halák. So zbieraním námetov na vysielanie pomáhajú aj organizácie Živica, Centrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajú, ZŠ Letná v Poprade a SZŠ FELIX Bratislava.