Brankár Denis Godla má už po sezóne: Vymení Kladno za iný český klub?!

Už má po sezóne! Hokejový reprezentant Denis Godla (24) sa momentálne zotavuje zo zranenia, ktoré utrpel v závere základnej časti českej ligy.

Gólman Kladna prezradil, že ho mrzí vypadnutie z českej extraligy a vyjadril sa aj k mediálnym správam o záujme konkurenčného Liberca!

Česká hokejová súťaž sa kvôli koronavírusu taktiež pred pár dňami oficiálne skončila. Stihla však odohrať základnú časť, po ktorej sa rozhodlo, že českú elitu opúšťa Kladno, ktorého majiteľom a zároveň aj hráčom bol legendárny Jaromír Jágr. V tomto ročníku dres rytierov obliekal aj gólman Denis Godla, ktorý dlho držal Kladno v hre o udržanie sa medzi elitou, ale v závere sa zranil a v kľúčové súboje už sledoval iba z hľadiska.

„Poškodil som si členok, ktorý si teraz doliečujem,“ povedal pre portál cas.sk Godla, ktorému zároveň aj vypršal kontrakt. V českých médiach sa začína pošuškávať, že by v novom ročníku mohol zakotviť v konkurenčnom Liberci, ktorý vyhral základnú časť a bol topfavoritom na titul. „Priznám sa, že nemám od Liberca žiadnu ponuku, nikto ma nekontaktoval. Keby však prišla ponuka bol by so rád, rád by som aj ostal v českej lige. Myslím si, že som svojimi výkonmi v Kladne nesklamal. V blízkej dobe by som chcel mať jasno o svojej ďalšej hokejovej budúcnosti,“ dodal reprezentačný brankár Denis Godla, ktorý je po návrate z Čiech v povinnej domácej dvojtýždňovej karanténe.

Celý rozhovor s Denisom Godlom si prečítajte v stredajšom vydaní denníka Nový Čas