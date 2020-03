Zastavenie výroby v automobilkách ovplyvní ekonomiku: Hrozivá predpoveď analytika

Automobilka Volkswagen Slovakia dočasne zastavuje výrobu.

Bude sa to týkať všetkých troch jej závodov na Slovensku a takmer 15.000 zamestnancov. Podobný krok oznámila aj PSA Trnava s počtom pracovných pozícií 4500. Závažné dosahy to bude mať na celú slovenskú ekonomiku, možným dôsledkom je recesia.

Volkswagen je najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Vo VW sa autá vyrábajú a distribuujú do 148 krajín sveta. Jeho nútená odstávka bude stáť nielen automobilku, ale aj slovenskú ekonomiku veľa peňazí.

Koronavírus na Slovensku! Odborník prehovoril o očakávanom šírení nákazy: V tento deň príde najväčší nápor

"Každý deň odstávky bude mať nielen ekonomické, ale aj sociálne dopady. Pri variante dvojtýždennej odstávky možno odhadovať negatívny dopad na priemyselnú produkciu rádovo v desiatkach miliónov eur. Nemyslím si však, že rozhodnutie koncernu Volkswagen bude v platnosti iba na dva týždne. Pri negatívnom variante môže byť výroba prerušená až na niekoľko mesiacov," myslí si analytik Saxo Bank Martin Sklenář.

Negatívny dopad na ekonomiku bude v takom prípade výrazný. Pre tento rok sa pôvodne predikoval rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 2,2 %. Ak by došlo k odstaveniu výroby všetkých štyroch výrobcov automobilov na Slovensku, mohlo by to znamenať pokles o 0,5 až 1 %, v závislosti od trvania ekonomickej stagnácie.

K automobilkám sa pravdepodobne pridajú aj firmy z ostatných sektorov, upozorňuje analytik. Ak by nastala reťazová reakcia, vyvolalo by to ekonomickú recesiu a nasledoval by scenár v podobe obrovského nárastu nezamestnanosti, čo by pre Slovensko mohlo mať zásadný vplyv nie len ekonomicky, ale aj celospoločensky.