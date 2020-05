Urobil najlepší krok v živote! Jeden z našich najznámejších gitaristov Peter Bič strávil mnoho rokov v kapele IMT Smile, no svetový úspech prišiel až s vlastnou kapelou. Tá prešla v minulosti výraznou zmenou, nakoľko sa v nej vymenili nie len hudobníci, no najmä speváčka. Viki Vargová, ktorá nahradila predošlú speváčku Dášu Kostovčík, priniesla kapele nový vietor do plachiet a hoci sú dnes s chalanmi zohratá partia, priznáva, že začiatky neboli celkom ľahké. Chvíle, ktoré Viki s kapelou Peter Bič Project zažila na istej akcii, sú doslova ako z najhoršieho sna!