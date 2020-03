Antidopingové orgány preskúmajú obvinenia Furyho, jeho promotér ich nazval množstvom odpadu

Britský antidopingový výbor sa bude venovať obvineniam, ktoré sa objavili v médiách.

Podľa nich istý farmár priznal, že dostal finančnú ponuku za poskytnutie alibi pre profesionálneho boxera Tysona Furyho. Majster sveta v ťažkej váhe dostal v roku 2017 retrospektívne dvojročný trest za pozitívny dopingový test na nandrolon z roku 2015. Tvrdil, že to spôsobila konzumácia mäsa z diviakov.

Farmár Martin Carefoot uviedol, že poskytol Furymu a jeho bratrancovi Hugiemu spomenuté mäso, ale v nedeľňajšom rozhovore pre britský denník The Mail vyrukoval s verziou, že mu ponúkli 25 000 libier, aby si tento príbeh vymyslel a pomohol im tak zbaviť sa dopingových obvinení. Furyho promotér Frank Warren označil farmárove výroky za poburujúce množstvo odpadu. "Necháme to na posúdenie Britským antidopingovým výborom, ale neočakávame, že sa to bude ďalej riešiť," uviedol Warren.

Stanovisko k prípadu poskytol aj spomenutý antidopingový orgán: "Vždy preskúmame všetky potenciálne dôkazy v súvislosti s akýmkoľvek prehreškom proti dopingu a v prípade potreby podnikneme ďalšie kroky s jeho vyšetrovaním." Fury zatiaľ verejne nekomentoval príbeh zo spomenutých novín. V novembri 2015 sa stal šampiónom organizácií WBA, IBF a WBO, keď zdolal Vladimira Klička.