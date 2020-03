Slovenský model Erik Guniš bojuje s príznakmi ochorenia: Môj boj s koronavírusom

Začalo sa to celkom nevinne! Slovák Erik Guniš (24) pracuje v zahraničí ako model.

Mladík, ktorý je momentálne odstavený od práce a nevychádza z domu, rozpovedal svoj príbeh, ako sa dostal od rutinného fotenia až do postele s horúčkou a s nejasnými vyhliadkami, čo bude ďalej. Novému Času prezradil, ako plánuje nepríjemnú situáciu riešiť. Erik Guniš, ktorý pochádza z dedinky pri Bánovciach nad Bebravou, je od polovice januára v Barcelone, kde pracuje ako model. Jeho zamestnanie sa mu však paradoxne stalo osudným. „Pred týždňom v piatok som mal fotenie, kde som mrzol vonku pár hodín v kraťasoch a v tričku, boli sme pri mori a bol vietor, aký tu ešte nebol, odkedy som v Barcelone.

V ten večer som cítil, že mám zvýšenú teplotu, ale bral som to tak, že ma jednoducho prefúklo,“ začal svoje rozprávanie na svojom profile na sociálnej sieti mladý Slovák, ktorý sa už na druhý deň cítil dobre, no zas fotil dve hodiny v tielku. Zlom nastal minulý utorok, keď bol od rána do noci na fotení svadobných oblečení. Domov prišiel s teplotou a mylne sa domnieval, že sa na to stačí len vyspať. „Posledné dva týždne sme veľmi veľa ľudí spozorovali, čo boli dopotení, kašľali a podobne, ešte sme sa zamysleli, že čo keď ,korona‘...,“ neskrýva svoje obavy mladík, ktorý nevie, kde a kedy sa nakazil.

Lieči sa doma

„Tak sa len potvrdzuje, že vlastne môžeme to mať už aj desať dní, pokojne aj dlhšie a vôbec nešlo o „ofúknutie“ alebo únavu, ale skôr o to, že to telo bojovalo s tým vírusom, a preto jeden deň sme boli nejakí k. o. a druhý deň sme boli úplne fit a takto dokola,“ hovorí Erik, ktorý sa však zatiaľ nedal otestovať, či má koronavírus. „Určite, ak začnem mať silný kašeľ alebo ťažšie dýchať, respektíve, ak by som mal teplotu nad 38 stupňov, tak by som hneď volal, buď na číslo určené na to v Španielsku alebo na slovenskú ambasádu v Madride, aby mi dali inštrukcie, ako postupovať ďalej,“ povedal Novému Času Erik, ktorý sa zatiaľ lieči doma.

„Dovtedy mi pripadá rozumnejšia domáca liečba so všetkými vitamínmi, stravou a s prostriedkami, ktoré mi v nemocnici nedajú, a nechcem zbytočne zaberať miesto ľuďom, ktorí sú vážnejšie prípady, a ako som počul, že v Barcelone sa už tiež preplňujú nemocnice a chýba personál,“ uzavrel mladík, ktorý leží v posteli a dopuje sa čajmi a vitamínmi.