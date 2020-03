Najväčší zamestnávatelia prerušia výrobu: 13 opatrení na záchranu ekonomiky

Najväčší zamestnávatelia na Slovensku automobilky Volkswagen a Peugeot zastavujú výrobu!

Tisícky zamestnancov zostanú v nasledujúcich dňoch doma až do odvolania. Vláda pre šíriacu sa hrozbu nákazy prijala 13 opatrení na záchranu našej ekonomiky. Akú úľavu dostanú zamestnávatelia a čo to znamená pre zamestnancov?

1. Odklad platenia hypotéky či úveru

- Po rokovaní s bankami by mohlo dôjsť k zmrazeniu splátok ako sú hypotéka či úver- nielen pre bežných ľudí ale aj podnikateľov. Nemalo by tak dôjsť k negatívnemu zápisu klienta v registri, ktorý by ho diskvalifikoval ako neplatiča pri braní si nového alebo prenášania starého úveru. Banky by zo stany štátu mohli dotať ako kompenzáciu odpustenie platenia bankového odvodu.

2. Lepšie úvery

- Prostredníctvom Slovenskej záručnej rozvojovej banky zjednodušiť a poskytnúť krátkodobové a nízkoúročené úvery vo vybraných sektoroch. Pôjde napríklad o pohostinstvá či vývarovne.

3. Podpora súkromného sektora

- Zabezpečiť a alokovať financie na podporu investovania v súkromnom sektore. Napríklad prostredníctvom Slovenského investičného holdingu alebo Európskej investičnej banky.

4. Úprava možnosti daňovej straty

- Nebude sa to limitovať ako je to doteraz, ale predĺžiť túto lehotu.

5. Odklad podania priznaní

- možnosť odložiť si podanie daňových priznaní majú podnikatelia o 3 mesiace, teda do júna 2020.

6. Dočasné zastavenie platenia odvodov pre SZČO

- malo by ísť o zastavenie odvodov za marec, apríl, máj a štát navhuje, aby sa sa tieto platby rozložili na nasledujúce 3 mesiace.

7. Odklad platieb odvodov

- Ide o oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych zdravotných odvodov a dane z príjmu. Takýto režim tu platí pre 13. a 14. plat , toto má platiť pre zamestnávateľov, ktorí nemôžu v tejto chvíli zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu poklesu objednávok alebo z dôvodu dodržiavania zatvorenia prevádzky.

8. Opatrenia na udržanie pracovných miest

- mali by sa zjednodnodušiť podmienky v tomto smere a to aj pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

9. níženie cien elektrickej energie

- Na určitú dobu by štát dotoval TPS, teda tarifovanie prevádzkového systému, aby sa znížila ceny elektrickej energie. Štát by to mohol robiť aj zo štátneho rozpočtu. Týkať by sa to malo bežných obyvateľov aj podnikateľov.

10. Eurofondy na krytie strát

- Umožniť čerpanie eurofondov na krytie dopadov krízy, aby to bolo flexibilnejšie a aby čerpať podporu mohli aj veľké podniky.

11. Zmena v OČR

- Ak jeden z rodičov zostane na špeciálnej PN a dostáva 80 % priemerného platu, tak od 1. dňa to bude platiť sociálna poisťovňa. Ak sú obaja rodičia napríklad zdravotníci, môže im štát prideliť 600 eurový voucher na opatrenie.

12. Na zaplatenie colného dlhu viac času

- Colný dlh teraz musíte zaplatiť do 10 dní, teraz je návrh, aby sa táto doba predĺžila na 30 dní.

13. Neukladanie pokút

- Ak nemôžu firmy včas splniť verejnú zákazku, nedostanú pokutu. Obmedzia sa aj kontroly u podnikateľov.

Ekomika sa prepadne o 1%

Katarína Muchová, oddelenie analýz trhu, Slovenská sporiteľna

Naša nová prognóza má ako hlavný scenár odhadovaný mierny prepad ekonomického rastu v tomto roku, o 1 %.Tento šok pre ekonomiku je zo svojej podstaty dočasný, ale odhadnúť celkový vplyv COVID-19 je v tomto momente veľmi náročné. Vedieť to budeme už v priebehu prvej polovice roka 2020 a potom by malo prísť oživenie v 3. a 4. štvrťroku. Európska centrálna banka už ponúkla ekonomikám pomoc uvoľnením menovej politiky na svojom zasadnutí z minulého štvrtka. Veľa tiež závisí od reakcie fiškálnej politiky, ktorú má k dispozícii vláda a môže značne zmierniť negatívny dopad nového koronavírusu.

Bude tu kríza ako v roku 2009

Martin Vlachynský, ekonóm INESS

Musíme rátať s rozsiahlym hospodárskym prepadom, porovnateľným s krízou 2009. Vláda pri zásahu musí myslieť na to, že globálny ekonomický efekt pandémie môže doznievať aj niekoľko rokov. Treba zvážiť odsunutie splatnosti preddavkov na dane z príjmu, odsunutie splatnosti DPH, prebratie nákladov na PN/OČR Sociálnou poisťovňou od prvého dňa, prípadne zavedenie systému „kurzarbeit“, teda preplácanie časti mzdy nečinným zamestnancom.

Volkswagen preruší výrobu

K zatvoreniu bratislavskej fabriky VW vyzval ešte v nedeľu starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. „Pracuje tu 11 000 zamestnancov a neverím, že sú dodržané všetky hygienické a protiepidemiologické nariadenia a opatrenia,“ uviedol. Na jeho stranu sa pridali aj odbory, ktoré tvrdia, že zisky by mali v tejto kritickej chvíli ísť bokom. Prerušenie výroby však nedokázali zabezpečiť.

„Zákonník práce nám to neumožňuje. Opakovane sme však o to žiadali zamestnávateľov už aj v predchádzajúcich dňoch,“konštatuje podpredseda Moderných odborov AIOS Peter Mrázik. Voči týmto tvrdeniam sa počas víkendu spoločnosť ostro ohradila. „Mrzí nás, že sa v týchto náročných časoch nájdu osoby a inštitúcie, ktoré túto situáciu využívajú vo svoj osobný, respektíve politický prospech,“ povedala hovorkyňa Lucia Kovarovič Mákayová s tým, že v pondelok ešte pre ukončenie logistických procesov,“ dodala.

Podobne zareagovala aj ďaľšia automobilka Peugeot. Automobilka PSA zatvorí svoj závod aj na Slovensku, a to presne od 19. marca od šiestej hodiny ráno, teda po skončení nočnej zmeny. Denníku SME to potvrdil hovorca spoločnosti Peter Švec.

Jozef Mihál, expert na pracovné právo - Aké práva majú zamestnanci Otvoriť galériu Jozef Mihál Zdroj: anc

Môže zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť nútenú dovolenku z dôvodu zastavenia výroby alebo zatvorenia prevádzky?

- Zamestnávateľ nemôže nariadiť čerpanie dovolenky zo dňa na deň, pokiaľ s tým zamestnanci nesúhlasia. On im môže nariadiť čerpanie, ale so 14 dňovým predstihom. Systémom zo dňa deň to môže byť iba vtedy, ak s tým každý jeden zamestnanec súhlasí. Ak nebudú súhlasiť, ide o prekážku zo strany zamestnávateľa a zamestnanci majú nárok na náhradu mzdy, ktorá je štandardne vo výške 100 % priemerného zárobku, záleží, či majú s odbormi dohodu, podľa ktorej by tá náhrada mohla byť nižšia, najmenej je to však 60 % priemerného zárobku.

Môžu zostať doma s viacerými deťmi do 10 rokov obaja rodičia?

- Doma s deťmi do 10 rokov môže byť len jeden z rodičov, aj keď majú takýchto detí viac. Iné je to, ak je manželka na materskej dovolenke alebo na invalidnom dôchodku.

Môžeme si OČR-ku predlžovať aj dlhší čas?

- Prvú OČR si uplatňujú rodičia za minulý týždeň a teraz druhú od tohto pondelka opäť na dva týždne. Sociálna poisťovňa sa vyjadrila v duchu, že ak zostanú školy uzatvorené aj po 30. 3., dôjde v poradí už k tretiemu predĺženiu ošetrovného, čo zákon umožňuje. Ale lepenie OČR je naozaj núdzové riešenie a Sociálnu poisťovňu to bude stáť nemalý balík peňazí.

Môže zamestnanec odmietnuť nastúpiť do práce z dôvodu obavy o svoje zdravie?

- Ak má pocit, že zamestnávateľ nevykonal všetky opatrenia proti šíreniu nákazy, má možnosť sa obrátiť na Inšpektorát práce. Svojvoľné nenastúpenie do práce, to nemôže.