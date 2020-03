Ako koronavírus zmenil Slovákom život: Niektorí hromžia, iní sa boja o svoje zdravie

Sme ako na ihlách. Pre nový koronavírus vyhlásila vláda núdzový stav, každý deň pribúda nakazených na celom Slovensku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Nový Čas sa opýtal taxikárky, majiteľky fyziopilates štúdia, študenta medicíny, poštovej doručovateľky a spolumajiteľa jedného z najväčších prešovských klubov ako im COVID-19 zmenil život.

Jaroslav (24), medik, Košice - Nemáme prednášky, robím sanitára Otvoriť galériu Medik Jaroslav Zdroj: kz Výučba na vysokej škole sa zrušila už začiatkom minulého týždňa. Zadania dostávame elektronicky a rovnako aj pokyny, čo všetko si máme naštudovať. Pár týždňov sme bez prednášok a táto forma je vhodná, lebo sa mi tak nepredlžuje semester. Navyše, brigádujem v nemocnici ako sanitár, chránime sa rúškami, dbáme na zvýšenú hygienu najmä rúk. Na oddelení sú pripravené voľné lôžka, zrušili sa plánované operácie a prijímajú sa len akútni pacienti. Samozrejme, už dlhšie platí zákaz návštev.

Peter Šima, spolumajiteľ klubu Stromoradie, Prešov - Zatvorili sme, môže to byť likvidačné Otvoriť galériu Hudobná časť má kapacitu vyše 200 ľudí. Zdroj: klub stromoradie Pred niekoľkými dňami sme zatvorili klubovú časť a od piatka aj bar. Už po prvých správach o šírení nákazlivej choroby sme však spozorovali pokles návštevnosti. V posledných dňoch klesla až o 50 %. Uznávame, že opatrenia sú namieste a nezobrali by sme si na triko, keby sa choroba šírila aj preto, že by sme mali otvorené. Takže sa nedá nič robiť, lenže to pre nás môže byť aj likvidačné. Otvorili sme len pred vyše rokom. Máme na krku úvery, treba ich splácať. Vysporiadať sa s tým musia aj zamestnanci, ktorých máme sedem. Niektorí majú dovolenku, iní sú na PN alebo sú na neplatenom voľne.

Katarína Šupejová (51), majiteľka fyziopilates štúdia, Žilina - Zatvorila som štúdio, na prvom mieste je zdravie Otvoriť galériu Katarína Šupejová Zdroj: sk Štúdio som zavrela preto, lebo na prvom mieste je pre mňa zdravie ľudí, o čom aj celá moja práca je. Myslím si, že aj napriek fi nančným stratám, ktoré my podnikatelia utrpíme a dopredu ani jeden z nás nevie, aké veľké budú a všetci platíme odvody, máme rodiny, je pre mňa a mnohých ďalších najdôležitejšie to, aby sme ochránili život človeka. Preto som ochotná obetovať naozaj akúkoľvek cenu.

Miroslav (56), taxikár Košice - Tieto obmedzenia nás úplne odstavili Otvoriť galériu Taxikár Miroslav Zdroj: šiš Nepáči sa mi táto situácia. V pondelok ráno mi z dispečingu oznámili, že mám dať dole označenie taxíka. Ak máme vyše 60 ľudí nakazených koronavírusom, nie je to problém. Ak ale zavádzajú až takéto obmedzenia, určite je to zlé znamenie. Prerušenie taxislužieb bude pre nás znamenať výpadok príjmu, už minulý týždeň ľudia prestali chodiť a teraz sme odstavení už úplne.