Obmedzenia prijímajú s veľkým omeškaním až teraz: Británia sa zatvára

Británia zaspala! Napriek stúpajúcim číslam nakazených koronavírusom vláda doposiaľ nezrušila verejné akcie.

V meste Bath a Liverpool sa konali maratóny s tisíckami zúčastnených, vo viacerých mestách oslavovali Sviatok svätého Patrika. Davy ľudí boli aj na koncerte skupiny Stereophonics. Toto nezodpovedné konanie môže spôsobiť, že vírus v krajine bude zúriť ešte celý rok, a pripúta na lôžko približne 7,9 milióna ľudí. Čo vie Boris Johnson, čo nevie zvyšok Európy?

Britský premiér Boris Johnson vo svojom príhovore uviedol, že epidémia koronavírusu je zatiaľ najhoršia, akú zažili. Varuje obyvateľov, že v priebehu 4 týždňov bude u nich situácia podobná ako v Taliansku, a že sa majú pripraviť na to, že prídu o svojich blízkych. Doposiaľ však nezatvorili školy, ani nezrušili veľké podujatia, pretože neveria, že by to pomohlo proti šíreniu vírusu.

Preto sa cez víkend mohli konať oslavy Dňa svätého Patrika vo viacerých mestách, hoci väčšina Európy už veľké akcie dávno zakázala. Taktiež sa bežal polmaratón v Bathe a aj v Liverpoole. Predpisy, ktoré dajú vláde právomoci zrušiť hromadné podujatie, vypracovali až teraz. Kroky vlády sa podľa všetkého riadia radami odborníkov. Tí tvrdia, že najlepšie pre národ z dlhodobého hľadiska by bolo vytvoriť si hromadnú imunitu na nový kmeň koronavírusu.

Vládni vedci spozorovali, že vírus má pri pacientoch, ktorí netrpia žiadnymi zdravotnými ťažkosťami, veľmi mierny priebeh a horší stav spôsobuje len slabým jedincom a starým ľuďom. Preto má byť medzi prijatými opatreniami aj zákaz vychádzania pre obyvateľov starších ako 70 rokov.

Tento názor však rozdeľuje medicínsku spoločnosť na dva tábory a mnohí lekári s vládou nesúhlasia. Varujú pred potenciálnym nedostatkom medicínskeho materiálu. To môže viesť, rovnako ako v Taliansku a v Číne, k ochoreniu medicínskych pracovníkov a nebudú teda žiadni vyškolení pracovníci na boj s chorobou. Na druhej strane, ekonomika Británie nestagnuje, keďže väčšina ľudí stále pracuje. Clare Wenham z Londýnskej ekonomickej školy sa vyjadrila, že je to veľký hazard, ak sa mýlia. Pretože väčšina krajín, ktorá zaviedla prísne reštrikcie, zaznamenáva pokles šírenia, pričom v Británii počet nakazených stúpa.

Tiež však priznáva, že pre neoverené informácie netreba spôsobovať zmätok v životoch ľudí. Británia skutočne zaznamenáva prudký nárast počtu nakazených. Aktuálne mala 1 391 chorých a 35 mŕtvych. To je približne toľko, koľko malo Taliansko pred troma týždňami. Navyše, snaha o prirodzenú imunitu obyvateľstva sa môže minúť účinkom, pretože sa vo svete objavilo už viacero prípadov opakovanej nákazy ľudí, ktorí sa už vyliečili. Uniknutá lekárska správa varuje, že by nákaza mohla trvať až rok.