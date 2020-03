Čokoláda putuje k zdravotníkom a policajtom: Známa čokoládovňa takto ďakuje

Vzdať hold zdravotníkom a policajtom v týchto ťažkých časoch sa rozhodli aj v najlepšej čokoládovni na svete v Lyra v Ivanke pri Nitre.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V pondelok poslali prvých 50 balíkov práve týmto hrdinom dnešných dni a v aktivite chcú pokračovať aj naďalej.

Nie je im to jedno a ekonomika musí ísť teraz bokom. Aj to je prístup firmy, ktorá vyrába najlepšiu čokoládu na svete. „Zamysleli sme sa, čím by sme my konkrétne vedeli pomôcť. Mali sme rôzne nápady, ale keď sme si predstavili zdravoťákov a policajtov... Ľudí, ktorí makajú, kým my môžeme byť doma so svojimi rodinami, hrať sa s deťmi, tráviť čas spoločne - bolo rozhodnuté. Čokoláda obsahuje feniletilamín, ktorý zlepšuje náladu, dodáva silu a energiu. Myslím, že keď im príde na oddelenie balík s našimi čokoládami určite aspoň na malú chvíľku im to vyčarí úsmev na tvári,“ vysvetlila Katarína Jaklovská.

„V prvom kroku odchádza dnes 50 balíkov s čokoládou. Idea je, ak bude situácia pokračovať, opakovať to pravidelne. 30 balíkov odchádza na infekčné a pľúcne oddelenia, 20 policajtom, kompletizujeme databázu, aby to išlo na oddelenia, ktoré sú najviac exponované. Vieme, že by si zaslúžili aj ďalší ako požiarnici, šoféri a zvažujeme ďalšie podpory,“ dodáva. Balíčky sladkej maškrty posielajú kuriérom. V každom je 20 tyčiniek, 12 tabuľkových čokolád, 6 nugátových čokolád a 2 tubusy s mandalami. Spolu poslali v prvý deň 200 kíl čokolády.

Sú to hrdinovia

A prečo sa rozhodli takto potešiť? „Sme všetci v tom spolu. Každý by sa mal zamyslieť ako pomôcť. Ekonomika teraz nie je na prvom mieste. Keď každý prispeje tým, čo môže, či je to šitie rúšok, nákup susedovi, alebo aspoň úsmev na predavačku či susedov, toto všetko nás posunie ďalej a pomôže nám to prekonať ťažké časy,“ myslí si šarmantná Katka. „Každopádne chceme, aby nás v tomto nasledovali aj ďalší, sú ľudia čo za naše zdravie a bezpečnosť dávajú momentálne všetko. Poďme ich oceniť a ukázať im že si to vážime a že sú naši hrdinovia,“ zakončí.