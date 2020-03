Veľká dilema: Futbalové EURO na jeseň alebo až o rok?

Pre smrtiaci koronavírus sa dostali do ohrozenia aj tohtoročné majstrovstvá Európy vo futbale (12. jún – 12. júl). O to viac, že sa prvý raz v histórii majú konať až v dvanástich krajinách kontinentu. Už teraz je jasné, že Európska futbalová únia (UEFA) termín šampionátu presunie. Verdikt má padnúť dnes!

Vrcholný orgán bude o tom rokovať na dnešnej videokonferencii za účasti 55 členských krajín. V hre sú dva možné scenáre. Prvý hovorí o možnosti posunúť záverečný turnaj na december tohto roka. Variant s organizovaním ME v zime by bol vraj aj dobrým testom pred majstrovstvami sveta 2022, ktoré usporiada Katar práve v posledných dvoch mesiacoch roka. Národné futbalové asociácie reagovali na pandémiu odložením ligových súťaží. UEFA tiež preložila program Ligy majstrov a Európskej ligy. Ohrozené sú aj marcové barážové stretnutia o postup na EURO, čo sa týka i slovenskej reprezentácie. Všetko je v časovom sklze. Preto sa špekuluje, či by nebolo vhodnejšie dohrať súťaže neskôr a preložiť ME na budúce leto. K tejto alternatíve sa prikláňajú napríklad Taliani. „Dúfame, že Seriu A skončíme do 30. júna. Požiadame UEFA o posunutie šampionátu,“ vyhlásil šéf talianskej futbalovej federácie Gabriele Gravina. „Počkajme, ako rozhodne UEFA. Viem sa vyrovnať so všetkým. Prioritou je teraz záchrana životov,“ povedal tréner talianskej reprezentácie Roberto Mancini. Podľa nemeckej ZDF je UEFA skôr za presun ME na leto 2021.