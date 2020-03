Futbalisti sa vynašli: V čase zákazu si zahrali virtuálne

Ostaň doma, neohrozuj seba ani iných! Aktuálne heslo týchto dní si zobrali k srdcu aj futbalisti. Súťažné zápasy im odložili, spoločné tréningy zrušili. Vynašli sa.

Aj napriek striktným plošným zákazom športových podujatí si predsa len zahrali. Nie priamo na ihrisku, ale aspoň virtuálne. Za hernými konzolami sa skončil druholigový súboj Petržalky so Šamorínom remízou 3:3.

Nešlo o žiadnu dohodu na výsledku. V teple domova sa cez internet bojovalo naplno. Nie však v tradičných, jedenásťčlenných zostavách. Domáca Petržalka vyslala do inak riadne plánovaného zápasu 26. kola II. ligy iba 22-ročného obrancu Samuela Ďureka. Šamorínčania vložili dôveru do rúk taktiež obrancovi - o rok staršiemu Matejovi Marič-Bjekičovi. Ten na hernom simulátore začal lepšie, ale nakoniec bol rád, že dvakrát dotiahol jednogólové manko. Nápad na nerizikové spestrenie si prestávky prišiel zo šamorínskeho tábora.

„Zorganizoval to náš manažér. So Samom Ďurekom sme si napísali a dohodli sa na zápase. Ja som s ním remizoval 3:3, spoluhráč Martin Rymarenko mu podľahol 1:3. Išlo však najmä o zábavu. Trénujeme individuálne. Je to veľké obmedzenie. Zdravie máme len jedno a treba dodržiavať to, čo je nariadené. Musíme sa s tým vyrovnať,“ povedal pre futbalnet.sk Marič-Bjekič.

Aj Petržalčania sa musia minimálne na dva týždne vzdať zabehaného klubového režimu. Tiež dostali individuálne tréningové plány, ale každý hráč by ich radšej vymenil za súťažný zápas. Obranca Ďurek si po internetovej remíze pochvaľoval zmysel akcie. „Aspoň sme sa počas núteného voľna trochu odreagovali. S Marič-Bjekičom sa poznám, keďže som pol roka pôsobil v Šamoríne. Futbal na konzole si občas zahrám s brankárom Valachom.“

Otvoriť galériu Šamorínčan Marič-Bjekič vybojoval s konzolou remízu. Zdroj: facebook/stksamorin

OFICIÁLNE

II. liga – 26. kolo

Petržalka – Šamorín

Odložené pre koronavírus

NEOFICIÁLNE

II. liga – 26. kolo

Petržalka – Šamorín 3:3