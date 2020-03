Víťazi NHL Hossa a Kopecký sa do Chicaga nedostali: Vírus im zrušil galavečer!

Majú po stretávke, ale zdravie je momentálne prvoradé!

Hokejoví šampióni z NHL Marián Hossa (42) a Tomáš Kopecký (38) mali včera odletieť do zámoria, aby sa koncom týždňa zúčastnili v Chicagu na slávnostnom galavečere pri príležitosti 10. výročia od zisku Stanleyho pohára, ktoré klub dlhodobo plánoval. Lenže pre koronavírus, ktorý paralyzuje celý svet, sa akcia zrušila!

Trojnásobný víťaz NHL Marián Hossa získal všetky svoje triumfy práve v drese Chicaga a ten prvý v roku 2010, ktorý bol po roku 1961 iba druhým v histórii klubu. „Organizácia Chicaga sa rozhodla, že po desiatich rokoch od triumfu v roku 2010 uskutoční galavečer celého mužstva, ktoré tento úspech dosiahlo. Mal som do zámoria cestovať aj s mojou manželkou Jankou, ale koncom minulého týždňa sa akcia zrušila pre koronavírus,“ povedala na úvod pre Nový Čas hokejová legenda Marián Hossa. „Na jednej strane ma to, samozrejme, mrzí, pretože v Chicagu som žil s rodinou dlhé roky a je to môj druhý domov. Rád by som sa stretol s kamarátmi a bývalými spoluhráčmi, ale teraz je zdravie prvoradé a všetko ostatné ide bokom. Verím, že Chicago zrušenú akciu v budúcnosti predsa len usporiada a rád na ňu prídem,“ doplnil Marián Hossa.

Hossa svoj prvý Stanleyho pohár získal v roku 2010 aj po boku krajana Tomáša Kopeckého, ktorý sa tiež do Chicaga na galavečer tešil. „Samozrejme, veď som chalanov z Chicaga nevidel od roku 2012, keď som tam skončil. Keď vo štvrtok prezident Donald Trump oznámil mesačný zákaz vstupu Európanom do krajiny, už som vedel, že akcia bude zrušená. Zdravie je však na prvom mieste a verím, že taká organizácia ako Chicago, túto stretávku na jeseň či budúci rok predsa usporiada,“ reagoval pre Nový Čas dvojnásobný šampión NHL Kopecký.