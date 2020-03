Vítanie vzácnych vtákov prvýkrát bez masovej účasti: Nezabudnuteľný pohľad! Na Zemplíne pristálo 4-tisíc žeriavov

Tradičné Vítanie žeriavov na Zemplíne sa pre bezpečnostné opatrenia súvisiacie s koronavírusom neuskutočnilo. Odlet majestátneho vtáctva si ale niektorí verní napriek tomu nenechali ujsť. Okrem ornitológov odlietavajúce kŕdle vtáctva pozorovali z náučného chodníka Senianskych rybníkov.

Migrácia žeriavov popolavých je aj napriek koronavírusovej panike v plnom prúde. Početné zhromaždiská a nocoviská sa vytvorili na viacerých miestach dolného Zemplína. Tradične na lúke Ostrovík pri Sennom, ale aj severne od Iňačoviec, neďaleko Jenkoviec pri Sobranciach, či Veľkom Horeši. Vítanie žeriavov posledných 10 rokov organizuje Slovenská ornitologická Spoločnosť/Birdlife Slovensko.

Jej člen Matej Repel prezradil, že prvé ročníky sa niesli viac v duchu menších školských exkurzií. Zlom ale prišiel v roku 2014, keď sa k podujatiu pridali atrakcie v areáli senianskeho kaštieľa spojené s pozorovaním odletu žeriavov. „Počet návštevníkov sa za posledné roky ustálil na približne 1 500 ľudí. Naším hlavným cieľom je propagovať ochranu prírody a pozorovanie vtáctva. Druhom a zameraním nič podobné na Slovensku nemáme,“ uviedol Repel.

Oficiálne privítanie žeriavov však organizátori museli z bezpečnostných dôvodov a pre nariadenia úradov zrušiť. „Ľudia sa tu napriek tomu trúsili celý deň a na vychádzky do prírody chodili jednotlivo. Samozrejme, prišli aj žeriavy a tie si to bez množstva ľudí, ktoré by inak prišlo, užívali asi najviac. Odhadujem, že na lúke Ostrovík pri Sennom ich ako tradične nocovalo 3-tisíc až 4-tisíc,“ povedal Repel. Vznešené vtáctvo tu každoročne prilieta zo zimovísk v stredomorí a oblasti Ázie. Na Zemplíne naberajú sily na návrat do hniezdisk v pobaltských krajinách.

Žeriav popolavý