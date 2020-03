Bývalá hviezda Chelsea prehrala stávku: Spoluhráčovi kúpil luxusné auto

Prehral stávku! Španielsky futbalista Cesc Fabregas (32) prehral s bývalým spoluhráčom z Chelsea stávku o tom, že po tréningu nikdy nevynechá pokutový kop.

Fabregas si vždy po tréningu pridal ešte porciu pokutových kopov. S gólmanom Willym Caballerom sa stavil, že ak niekedy vynechá túto časť tréningu, kúpi mu automobil Range Rover. Stávka sa udiala ešte v roku 2018, ale Cesc poslal fanúšikom až teraz podbrobné vysvetlenie.

"Keď už v tlači bolo povedané, čo sa stalo jedného dňa v roku 2018, rozhodol som sa ľudom, ktorí sa ma na to neustále pýtali ukázať pravdu. Vždy som si dával s brankármi malé stávky, ale túto výzvu som dosť okorenil. Willymu som povedal, že dostane Range Rover. Bohužiaľ pre mňa som mu to sľúbil pred celým tímom a tak sa to začalo. Všetci kričali a smiali sa, že musím zaplatiť svoj dlh. Išiel som na vrakovisko a našiel som zničený Range Rover, ktorý sa nedal použiť, ale stál 950 libier. Nasledujúci deň ho priniesli do tréningového centra Chelsea. Ostatné vidíte na videu. Lekcia príbehu je: Za žiadnu cenu nikdy nestávkuj," prezradil na sociálnej sieti Fabregas.