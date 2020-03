Celibát hollywoodskej hviezdy: Orlando Bloom bol pol roka bez sexu, zmenilo mu to život

Orlando Bloom musel tento týždeň kvôli koronavírusu prerušiť nakrúcanie seriálu Carnival Row v Prahe a vrátiť sa za snúbenicou Katy Perry do USA.

Speváčka s ním čaká ich prvého spoločného potomka, na ktorého sa britský herec veľmi teší. A v rozhovore pre denník The Times vyzradil, že pred začiatkom vzťahu s Katy držal celibát pol roka. ,,Kamarát mi povedal, že ak chceš nejaký vzťah brať vážne, tak niekoľko mesiacov udržuj celibát. Zbaví vás to potom správania, kedy prídete na párty a hovoríte si, tak s kým sa dnes stretnem? Zrazu mi došlo, fíha, ja môžem mať vzťah so ženou, ktorá je len kamarátka," priznal Bloom.



Celibát chcel držať len niekoľko týždňov, ale potom sa mu to zapáčilo a bol z toho polrok. ,,Bol som odhodlaný ho dodržať tri mesiace. Ale potom som si začal užívať to, ako sa správam k ženám a tiež svoju ženskú stránku vnútri seba," priznala britská hviezda. Celibát pritom dodržiaval skutočne prísny, teda aj bez masturbácie. ,,Nerobil som naozaj nič, bolo to dosť šialené... Ale nemyslím, že to bolo zdravé. Neradil by som to asi nikomu. Tam dole by sa s tým malo stále hýbať," dodal s humorom Orlando.