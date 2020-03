Zdravotné sestry bijú na poplach: Hazard so životmi! Naliehavá výzva Pellegrinimu

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyzýva predsedu vlády SR, aby urýchlene zabezpečil zdravotníkom, ktorí sú v prvej línii ohrozenia koronavírusom, dostatok osobných ochranných prostriedkov.

Podľa prezidentky komory Ivety Lazorovej ide o masky na tvár, respirátory FFP3, ochranné okuliare, zástery alebo vodeodolné kombinézy (Tyvek) a ochranné rukavice. "Plne si uvedomujeme, pre aké povolanie sme sa rozhodli. Vláda však nemôže hazardovať so životmi sestier, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych pracovníkov a nútiť ich poskytovať zdravotnú starostlivosť, a to pri ohrození vlastného zdravia a zdravia ich rodín bez toho, aby im zabezpečila ochranné prostriedky," konštatovala Lazorová.



SK SaPA upozorňuje, že zdravotníci nemajú byť vystavení potencionálnej hrozbe infikovania koronavírusom bez toho, aby mali zaistené pracovné prostredie a dostatok osobných ochranných prostriedkov na poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti. "Žiadna vojna sa nevyhrá, ak si odstrelíme vojakov. My čelíme veľkej hrozbe ochorení a nechránime zdravotníkov, ktorí sú v prvej línii boja s touto pandémiou," uviedla prezidentka komory.

Ako uviedol člen Rady komory Milan Laurinc, SK SaPA si urobila medzi zdravotníkmi prieskum. Jeho cieľom bolo zanalyzovať, ako vedia štátne aj neštátne zdravotnícke zariadenia zaistiť bezpečnosť zdravotníkov. Podľa prieskumu komory skoro všetci opýtaní uviedli, že majú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti k dispozícii alkoholový dezinfekčný roztok a rukavice. Tvárovú masku má však možnosť využiť len približne 40 % respondentov a chirurgické rúško zhruba 55 %.konštatoval Laurinc. Do prieskumu komory sa zapojilo 631 zdravotníkov z celého Slovenska, z ktorých vyše 90 % tvorili sestry a pôrodné asistentky.Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Sídli v Bratislave aHlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.