Bolt prezradil pohlavie svojho potomka: Párty vo veľkom štýle

Veľkolepá šou a kuriózny spôsob odhalenia tajomstva! Bývalý jamajský šprintér Usain Bolt (33) a jeho partnerka Kasi Bennettová usporiadali na Jamajke veľkú šou.

Na nej prezradili pohlavie svojho očakávaného potomka. Tajomstvo mal odhaliť aj ružový ohňostroj.

"Hej, práve som to odhalil, som otec dievčatka," povedal Bolt predtým, kým varov budúcich nápadníkov. "Každý muž! Každý chlapec! Nehrajte sa so mnou," vyslal do sveta jasný odkaz.

Hostia na párty dostávali ružové klobúčiky, Usain s partnerkou mali špeciálne mikiny, ktoré hrdo nosili a nechali sa v nich odfotiť.