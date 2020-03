Obchody vyzývajú zákazníkov, aby nakupovali s mierou: Výpadku tovaru sa neľakajte

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) v mene svojich členov (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a TESCO), vyzývať zákazníkov, aby pri nákupoch zohľadňovali svoje reálne potreby a nakupovali s mierou.

Aktuálne je podľa SAMO dôležité, najmä ohľaduplné správanie sa k sebe navzájom, čo pomáha aj obchodníkom, v efektívnejšom zásobovaní obchodov tovarom a následne aj jeho dokladaní do regálov. Potravín a drogériového tovaru v obchodoch a na skladoch je podľa aliancie dostatok, vyzýva preto všetkých na pokoj a rozvahu aj pri ich nákupe.

"My, členovia SAMO v spolupráci so svojimi dodávateľmi, robíme všetko pre to, aby sme zvládli zvýšený dopyt spotrebiteľov po potravinách a drogériovom tovare. Neustále monitorujeme situáciu a spolupracujeme s kompetentnými štátnymi orgánmi a úradmi verejného zdravotníctva, aby sme zabezpečili dodržiavanie ich odporúčaní," ubezpečila aliancia.

Napriek každodennému úsiliu viac ako 30.000 zamestnancov sietí členov, za čo im patrí obrovské uznanie a vďačnosť, je prirodzené, že pri nárazovom dopyte sa môže stať, že dočasne je niektorý tovar či produkt nedostupný.

"Chceme však ubezpečiť zákazníkov, že v takýchto prípadoch ide len o krátkodobý výpadok produktov súvisiaci s časom potrebným na doplnenie tovaru (priebežná objednávka od výrobcu, hľadanie alternatívnych dodávateľov, dodanie, doloženie tovaru na pult). Spolu s výrobcami a dodávateľmi potravín a drogériového tovaru vyvíjame maximálne úsilie, vďaka čomu sa nám darí dostatočne zásobovať predajne a obchody, za čo chceme poďakovať aj všetkým ľuďom pracujúcich pre našich dodávateľov," ubezpečila aliancia.

Členovia SAMO ubezpečili, že okrem každodenného zabezpečovania dostatočného množstva potravín a drogériového tovaru, venujú osobitnú pozornosť bezpečnosti svojich zamestnancov, a tiež zákazníkov.

"Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme eliminovali možné riziko prenosu koronavírusu na minimum. A chceme všetkých ubezpečiť, že členovia SAMO dodržiavajú prísne hygienické štandardy, ktoré sme v tejto mimoriadnej situácii ešte zintenzívnili. Všetci naši kolegovia sú zaškolení a vedia, aké pravidlá na ochranu pred rizikom nákazy majú dodržiavať," uzavrela aliancia moderného obchodu.