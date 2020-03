Tri stovky chorých na koronavírus v Česku: Polovica z nich netuší, kde sa nakazili

Česko má 298 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. Od nedeľnej polnoci pribudlo päť chorých, v nedeľu ráno bolo nakazených 214.

U takmer polovice prípadov (46 percent) hygienici nepoznajú miesto nákazy, tretina sa nakazila v zahraničí, pätina v Česku. Dáta zverejnilo ministerstvo zdravotníctva v pondelok 7:00 na špeciálnej stránke o koronavíruse. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) na nočnej tlačovej konferencii po rokovaní vlády zmienil, že sa hygienici stále snažia vyhľadávať kontakty nakazených.

Jeho námestník Roman Prymula v Rádiožurnáli uviedol, že takzvané trasovanie neprestalo, ale pri aktuálnych počtoch nakazených už nie je možné robiť detailné trasovanie. "Dôležité je odhaliť len rizikové profesie, aby to neroznášali napríklad ľudia v potravinárstve. Už nie je možné do detailu získavať informácie, či jedinec cestoval metrom a bolo tam asi sto kontaktov," povedal Prymula.



Medzi krajinami, v ktorých sa Česi nakazili, naďalej podľa dát ministerstva prevažuje Taliansko so 76 prípadmi, nasleduje Rakúsko s 13 prípadmi. Testovaných bolo zatiaľ vyše 5000 ľudí. Podľa údajov na webe počet testovaných za jeden deň už v nedeľu prekročil tisícku. Z krajov má najviac nakazených Praha so 109 prípadmi, nasleduje Olomoucký kraj s 33 nakazenými. V Olomouckom kraji v pondelok ráno hygienici uzavreli kvôli nákaze Uničov, Červenku, Litovel a ďalších 18 okolitých obcí.



Najviac nakazených je vo veku od 25 do 34 rokov a od 45 do 54 rokov, v oboch kategóriách počet prekračuje 50. Seniorov nad 65 rokov je nakazených 49, detí do 14 rokov 23. Podľa informácií z nedeľného dopoludnia je stav dvoch pacientov vážny. Ide o dvoch taxikárov v Prahe, jeden leží vo Všeobecnej fakultnej nemocnici a je pripojený na mimotelový obeh, druhý je hospitalizovaný v nemocnici na Bulovke, má zavedenú pľúcnu ventiláciu.