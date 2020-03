Kedy začnú USA testovať vakcínu proti koronavírusu? Dobrá správa

Klinická skúška vakcíny zameranej na ochranu proti novému koronavírusu sa začne v pondelok, uviedol predstaviteľ americkej vlády, ktorého vyjadrenie priniesla v nedeľu agentúra AP.

Prvý účastník skúšky dostane experimentálnu vakcínu v pondelok, uviedol predstaviteľ pod podmienkou anonymity, keďže testovanie zatiaľ nebolo verejne oznámené. Dodal, že skúšku financuje Národný zdravotnícky inštitút (NIH), pričom sa koná vo výskumnom ústave v meste Seattle.

Americkí zdravotnícki predstavitelia uvádzajú, že úplné overenie potenciálnej vakcíny potrvá rok až rok pol. Testovanie sa má začať na skupine 45 mladých, zdravých dobrovoľníkov s rôznymi dávkami očkovacej látky, ktorú spoločne vyvinuli NIH a spoločnosť Moderna Inc. Účastníci sa nemôžu nakaziť, pretože injekcie, ktoré dostanú, neobsahujú samotný vírus. Cieľom je výlučne overiť, že tieto vakcíny nepreukazujú znepokojujúce vedľajšie účinky, čo by umožnilo uskutočniť väčšie testy.

O vytvorenie vakcíny sa snažia desiatky skupín výskumníkov po celom svete, keď počet prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým druhom koronavírusu naďalej rastie, približuje AP. Významná je podľa nej snaha vyvinúť iné druhy vakcín - využitím nových technológií, čo by urýchlilo ich výrobu v porovnaní s tradičnými, no tiež mohlo zvýšiť ich účinnosť. Niektorí vedci sa dokonca zamerali na "dočasné" vakcíny, ktoré by mohli ochrániť ľudí na mesiac alebo dva od podania, pokým bude vyvinutá dlhšie trvajúca ochrana.