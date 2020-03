Nevie sa zbaviť zlozvyku? Trump si neustále pri stretntiach s partnermi podáva ruky

Americký prezident Donald Trump si pred svojím nástupom do úradu v roku 2015 s nikým nepodával ruky, pretože mu to bolo nepríjemné. Ako šéf Bieleho domu si na podávanie si rúk postupne zvykol, a teraz sa ho - v najmenej vhodnej chvíli - nevie zbaviť.

Trump si naďalej pri všetkých stretnutiach podáva so svojimi partnermi ruky, a to aj napriek tomu, že v čase epidémie koronavírusu je jedným zo základných odporúčaní zo strany odborníkov práve to, aby si ľudia ruky nepodávali a zdravili sa radšej inak. Trump sa nechal otestovať na nový koronavírus: Už sú známe výsledky Keď sa na túto záležitosť pýtali v nedeľu v televízii ABC hlavného amerického federálneho hygienika Anthonyho Faucia, ten len rezignovane povedal, že naďalej "pracuje na tom", aby Trumpa presvedčil, že podávanie si rúk nie je v tejto chvíli najlepší nápad.

Trump sa celkovo stavia k otázke koronavírusu veľmi zvláštne. Až do piatku napríklad trval na tom, že on si nepotrebuje robiť žiadne testy na koronavírus, a to ani napriek tomu, že sa počas týždňa stretol s viacerými predstaviteľmi, ktorí krátko nato oznámili, že ich testy na prítomnosť koronavírusu boli pozitívne.

odbíjal ešte v piatok novinárov.