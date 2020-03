Netradičný spôsob vynucovania opatrení: V Španielsku naháňajú ľudí domov dronmi

Netradičný spôsob, ako upozorniť nezodpovedných ľudí, aby sa nezdržiavali vo väčších počtoch na verejných priestranstvách, zvolili v Španielsku. Nariadenie vlády, že všetci občania, ktorí nevyhnutne nepotrebujú vychádzať zo svojich domovov, majú zostať doma, začala polícia vynucovať pomocou dronov, ktoré lietajú ponad ľudí poflakujúcich sa bezcieľne po meste, posedávajúcich na námestiach či venujúcich sa rôznym športom a hrám v parkoch."

"Hovorí k vám polícia. Prosím, zdravotnícki predstavitelia odporúčajú, aby ste opustili park a išli domov. Ďakujem pekne," prihovára sa ľuďom pomocou dronu policajt.

V Španielsku sa počet obetí nového koronavírusu za posledných 24 hodín takmer zdvojnásobil. V krajine zomrelo na respiračné ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, už 292 ľudí. Znamená to, že za posledných 24 hodín narástol počet obetí koronavírusu o 140. Počet ľudí, u ktorých bola potvrdená nákaza koronavírusom, stúpol v Španielsku už na 7 753, čo je oproti údajom zo soboty nárast o dvetisíc nových prípadov. Väčšina obetí aj ľudí, u ktorých sa potvrdila nákaza, je z Madridu a jeho okolia.

Najviac obetí, 3 199, pochádza z Číny, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Nasleduje Taliansko s 1 809, Irán so 724, Španielsko s 292, Francúzsko so 120 a Južná Kórea so 75 obeťami.

Rakúsko hlási jednu obeť a 860 nakazených, Česká republika 253 nakazených, Poľsko tri obete a 123 nakazených. Na Slovensku sa nákaza potvrdila u 61 ľudí, v Maďarsku u 32 a na Ukrajine u troch. V Maďarsku aj na Ukrajine zaznamenali už aj prvú obeť.