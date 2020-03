Spoveď nakazenej Eriky: Ako som zistila, že mám koronavírus? Z toho budete na nervy!

Slovenka Erika (22) pracuje v Rakúsku a podľa vlastných slov chodí domov raz za dva mesiace. 3. marca sa vrátila z týždňovej dovolenky na Slovensku nazad do Rakúska a v tom čase nepociťovala žiadne ťažkosti.

Situácia sa však zmenila o pár dní, keď začala pociťovať slabosť a zvyšovala sa jej teplota. Okamžite informovala zamestnávateľa, ktorý ju pustil z práce domov a pomohol jej vyhľadať najbližšieho lekára.

Ten ju však podľa jej slov ani poriadne nevyšetril. Neodmeral jej teplotu a pozrel iba do hrdla a do uší. „V tom čase sa mi ozval aj kamarát, s ktorým som bola v kontakte na Slovensku. Mal rovnaké príznaky ako ja, no on už navštívil infekčné oddelenie. Mňa doktor v Rakúsku skontroloval a poslal ma domov s tým, že mám chrípku,“ vysvetľuje nakazená Erika.

Desivý telefonát

Na ďalší deň sa jej stav zhoršil, nastúpili vysoké teploty a problémy s dýchaním, a tak zašla na pohotovosť, odkiaľ ju vyhodili, že chrípku má vyležať doma. V pondelok 9. marca si musela ísť po potvrdenie PN. Obvodná lekárka ju vyzvala, aby sa pri nezlepšení stavu vrátila vo štvrtok na odber krvi. „Všetci doktori vedeli pred vstupom do ambulancie, že som bola na Slovensku v kontakte s kamarátom, ktorý ma podobné ťažkosti ako ja a leží v nemocnici a čaká na výsledky, ale nikoho to nezaujímalo,“ krúti hlavou.

Ešte v ten večer jej volal kamarát s výsledkom. Bol pozitívny! „Okamžite sme volali doktorovi a prišli mi zobrať výter z nosa. Na druhý deň boli aj moje výsledky pozitívne. Keď mi to oznámili, nechali ma v domácej karanténe, a začali zisťovať, s kým každým som bola v kontakte... Samozrejme, oznámila som to aj ľuďom na Slovensku, a takisto aj hygiene.“

Všetci, s ktorými Erika bola v kontakte u nás alebo v Rakúsku, sú v domácej karanténe. „A tak sa pýtam, ako funguje rakúske zdravotníctvo, keď vás traja doktori pošlú domov s tým, že máte chrípku, na ďalší deň sú vaše výsledky pozitívne a od tej doby sa vám neozve žiaden doktor a neinformuje sa o vašom zdravotnom stave? Ak chcete, aby vás prišli skontrolovať, musíte vytočiť asi 10 telefónnych čísel, každý vás prepojí na niekoho iného, a keď sa konečne dovoláte na to správne číslo, tak sa vás doktor 3-krát opýta, či si vážne želáte, aby vás prišli skontrolovať,“ dodáva smutne žena, ktorá je v domácej izolácii v Rakúsku.