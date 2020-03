Hrozba koronavírusu neodstrašila ľudí zhromažďovať sa: Plné tatranské svahy, Záhorie aj Železná studnička!

V húfoch sa presúvajú na frekventované turistické miesta!

V súvislosti s pribúdajúcimi prípadmi koronavírusu bolo vydané odporúčanie, aby Slováci v rámci prevencie zostali doma a vyhýbali sa masovému združovaniu. Niektorí sa však rozhodli zahodiť obavy a vybrali sa do prírody - či už na prechádzku, alebo na lyže. Preplnená je preto nielen bratislavská Železná studnička, ale i Záhorie či Tatry. Ľudia však tvrdia, že nič neporušujú a len sa otužujú.

Aj keď sú tu tri dni lyžiarske vleky a lanovky odstavené, svahy neostali prázdne. Slnečný deň a mrazivé počasie na ne vytiahlo mnoho „lyžiarov-šliapačov“ a prechádzali sa tu aj turisti. „Takýto pohľad na lyžiarske svahy sa vidí veľmi zriedka - krásne upravená zjazdovka, skoro žiadni lyžiari dole, množstvo lyžiarov šliape hore a dokonca po strede zjazdovky šliapu turisti,“ čudoval sa a zároveň nadchýnal Tatranec Zbyňo.

Na Solisko si to vyšliapala aj Saša (28) z Popradu. „Rada lyžujem, hýbem sa a nečinne sedieť doma by bolo v takýto deň hriech. Myslím, že som neporušila nič z princípov správania sa pri epidémii, neprišla som s nikým do priameho kontaktu. Nebola som v žiadnej veľkej skupine, naopak, otužovala som a posilňovala organizmus,“ povedala.

V Plaveckom Podhradí bolo množstvo áut z rôznych kútov Slovenska.

Veľhory pritom nie sú jediným takýmto miestom. Ľuďom sa zdvihol tlak aj z fotografií, ktoré zverejnila obec Plavecké Podhradie v Malackom okrese na svojom facebooku. Na nich je zachytených množstvo áut, ktoré do obce prúdia. „Vážení návštevníci! Verím, že nás to všetkých do prírody láka, ale chcel by som na Vás apelovať, že naozaj dodržujme pravidlá, ktoré sú nariadené v Slovenskej republike. V sobotu som musel za asistencie polície SR otáčať množstvo áut v Plaveckom Podhradí. Značky áut boli z celého západného a stredného Slovenska. Množstvo ľudí chcelo navštíviť Plavecký hrad. Žiadam Vás, a zároveň aj prosím, rešpektujte nariadenia Ústredného krízového štábu SR a zostaňte doma,“ reagoval starosta Július Papán.

Pozatvárané školy, škôlky či bary mali viesť k tomu, aby ľudia trávili v rámci prevencie čas doma, a ak vyjdú von, aby sa snažili byť na miestach, kde je čo najmenšia koncentrácia ľudí. V Bratislave však v nedeľu bolo na niektorých miestach plno. Na Železnej studničke boli mamičky s kočíkmi, bežci, cyklisti, ale aj plné parkovisko tých, ktorí prišli autom a rozhodli sa poprechádzať. „My sme zatvorili všetko, čo sme mohli, prípadne sme dali upozornenia, nech sa ľudia napríklad na ihriskách nezhromažďujú,“ vraví hovorca Nového Mesta Marek Tettinger s tým, že lanovka na Železnej studničke, ktorá patrí pod ich mestskú časť, už nejazdí, a teraz zvažujú aj uzatvorenie Kuchajdy.

„Ľudia sa nám tam zhromažďujú, takže pristúpime k takémuto kroku,“ dodal. Nový Čas kontaktoval zástupcov magistrátu hlavného mesta, pod ktorý Železná studnička patrí. s otázkou, ako chcú zabrániť ľuďom zhromažďovať sa tam. „Ľudí sme informovali prostredníctvom sociálnych sietí. Mestská polícia takéto priestory pravidelne kontroluje, obhliadky robia aj zamestnanci Mestských lesov,“ uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.