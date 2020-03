Lekár Igor Krupa o znepokojivej situácii pre koronavírus: Systém nás núti mať jediný respirátor na službu

Znepokojení lekári a zdravotníci sa spojili a tlačia na kompetentné úrady, aby im zabezpečili vyhovujúce pracovné podmienky.

Ako krízovú situáciu vidí lekár Igor Krupa z iniciatívy Zdravotníci SR v prvej línii?

Sú slovenskí lekári a zdravotníci dostatočne chránení? Ak nie, prečo?

- Lekári a zdravotníci sú chránení štandardným spôsobom tak, ako to bolo doteraz. Postupne sa zvyšujú počty potrebných osobných ochranných pomôcok, no to, na čo sa snažíme v prvom rade upozorniť, je, že sa to nedeje koordinovane pre ľudí, ktorí sú najviac vystavení riziku - záchranárov, centrálne príjmy, všeobecných lekárov, ára a pod. Nesúhlasíme so systémom, aký sa zavádza v nemocniciach, aby zdravotníci šetrili jeden respirátor na službu. Tento systém je pre nás absolútne neprijateľný! My vieme presne, ako sa máme účinne chrániť, ako chrániť pacientov, ako ich liečiť! No musíme mať na to adekvátne množstvo kvalitných ochranných pomôcok.

Ako to, že ich nemáte?

- Súhlasíme s výrokmi, že v stave núdze, keď sa naraz situácia niekoľkonásobne zhorší a vzniká vysoký nepomer medzi tým, čo potrebujeme a tým, čo je k dispozícii, sa musíme snažiť zamedziť plytvaniu. To každý z nás rešpektuje. Rešpektujeme aj stav, keď nám budú vydávané ochranné pomôcky proti podpisu či jednotlivo, no hlavné je, nech ich máme dostatok. Nás momentálne nezaujíma, kto za to môže a kde sa stala chyba, na to už nemáme čas a ani energiu.

Aký je teraz stav v nemocniciach? Ako sa na krízu pripravujete?

- Zdravotníci sú plne na svojich miestach, chápu obavu verejnosti a môžete nám veriť, že tiež nám nie je jedno, čo sa deje. Sme neustále v kontakte s kolegami z Talianska, dokonca máme aj sprostredkovane informácie z Číny, na dennej báze všetky nové poznatky vyhodnocujeme. Vieme teda presne, ako postupovať a, žiaľ, máme aj info o tom, ako môžeme dopadnúť, ak situáciu budeme zľahčovať, či nedajbože podceňovať.

Už sa nakazili aj lekári a v karanténe je dvadsiatka zdravotníkov. Ako sa dá tomu zabrániť?

- Zasadzujeme sa za to, aby boli pred každým vstupom do nemocnice triediace stany, alebo akékoľvek drive in či iné checkpointy, kde sa každému človeku bezdotykovo odmeria teplota a odoberie sa cestovateľská a epidemiologická anamnéza. Aby sme zachytili čo najviac rizikových ľudí ešte predtým, ako nám kontaminujú celé oddelenia. Za kľúčové považujeme dovybaviť všeobecných lekárov ochrannými pomôckami, najmä respirátormi, pretože je len otázka času, keď nakazení ľudia prídu do kontaktu so svojím obvodným lekárom, a tým ho odošlú do karantény a celý jeho obvod, ktorý sa často ráta až na tisíce ľudí.

Je podľa vás hlas zdravotníkov a lekárov z terénu dostatočne počuť na najvyšších miestach?

- Máme veľa podnetov a nápadov, no, žiaľ, zatiaľ sa nám nepodarilo dostať sa k autoritám a byť súčasťou krízového štábu. Vieme, že na tom všetci tvrdo pracujú a nemyslíme si, že môžeme spasiť svet a prísť s niečím, o čom by oni už pravdepodobne nevedeli. No z krokov, ktoré sa reálne prijímajú, máme pocit, že sa niektoré požiadavky a nápady až úplne hore na stôl, kde je rozohraná tá najvyššia hra, nedostanú, čo by sme sa radi pokúsili zmeniť.