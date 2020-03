Premiér Pellegrini: Mali sme dohodnuté rúška za 1,2 milióna €, ale predbehli nás

Celá Európa, ktorá je epicentrom pandémie nového koronavírusu, zvádza boj o ochranné pomôcky, ktoré môžu spomaliť šírenie nákazy.

Vo všetkých štátoch chýbajú vysoko účinné respirátory, ochranné odevy, dezinfekcie a aj obyčajné rúška. Premiér Peter Pellegrini sľubuje, že situácia v zásobovaní ochrannými pomôckami sa u nás začne zlepšovať tento týždeň. „Od pondelka začneme obozretne distribuovať to množstvo rúšok, ktoré už máme,“ uviedol v televízii TA3 s tým, že niekoľko stotisíc rúšok je v sklade Štátnych hmotných rezerv.

V skladoch by sa mali objaviť aj respirátory s filtrami FFP2. Taktiež sa bude riešiť, ako sa bude narábať s respirátormi s filtrami FFP4, ktoré musia dostať hlavne ľudia v zdravotníctve. Slovensko už malo zarezervované 2 milióny rúšok na Ukrajine. Podmienkou však podľa Pellegriniho bola platba v hotovosti.

„Už sme pripravovali hotovosť 1,2 milióna eur v kufri, aby sme sadli do vládneho špeciálu a jednoducho po ne išli. Prišiel tam však priekupník z Nemecka, ktorý to celé preplatil a kúpil,“ priznal. Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) napokon v nedeľu podvečer oznámila, že podpísala zmluvy na dodanie 30 miliónov chirurgických rúšok a ďalších ochranných pomôcok. Naskladnené by mali byť do týždňa a pol. Oznámil to predseda SŠHR Kajetán Kičura s tým, že by to mohlo predstavovať dostatočné množstvo pre všetkých občanov.