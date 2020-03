Ako skončí Premier League? Liverpool môže cestu k titulu zahatať koronavírus

Futbalisti FC Liverpool majú v anglickej Premier League na líderskej pozícii neohrozený 25-bodový náskok a mužstvu "The Reds" chýba už iba veľmi málo, aby sa po dlhých 30 rokoch stalo šampiónom najvyššej súťaže v "kolíske futbalu".

Tím trénera Jürgena Kloppa však natrafil na nečakaného súpera - koronavírus, ktorý pácha škody už aj na európskom kontinente.

Napriek tomu, že život na Britských ostrovoch vo väčšine prípadov zatiaľ stále funguje ako doposiaľ, v piatok sa aj vedenie Premier League a nižších anglických súťaží rozhodlo k prerušeniu aktuálneho ročníka 2019/2020, zatiaľ do 3. apríla. Liverpoolské čakanie na majstrovskú trofej sa tak predlžuje a stále existuje možnosť, že sa táto sezóna nedokončí. To by podľa webu denníka The Mirror mohlo viesť k anulovaniu tohtosezónnej edície a organizácia z Anfieldu by sa vytúženej trofeje nedočkala ani tentoraz.

Podľa mnohých odborníkov v anglickom futbale si Liverpool vzhľadom na tohtosezónne počínanie zaslúži trofej v Premier League, a to aj v prípade, keby došlo k predčasnému zrušeniu súťaže a o vyhlásení majstra by sa malo rozhodnúť "od stola" na základe aktuálnej ligovej tabuľky.

"Za vyrovnanosť výkonov a brilantné výkony si to Liverpool zaslúži. Samozrejme, v tejto sezóny zvíťazil v mnohých zápasoch aj po nevzhľadnej hre, čo je v anglickom futbale charakteristickým znakom šampiónov, úsilie tohto tímu by však nemalo upadnúť do zabudnutia. Zrušenie sezóny vygumuje všetku tvrdú prácu a úspechy Kloppovho tímu v tejto sezóne," píše The Mirror.