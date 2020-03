Francúzi voľby nezrušili ani pre pándemiu: K urnám nahnali takmer 48 miliónov voličov

Celosvetová pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 stále naberá na sile.

Jednotlivé krajiny hlásia stále vyššie počty nakazených a aj mŕtvych, každá z nich pridáva stále prísnejšie opatrenia na spomalenie šírenia nákazy a ochranu svojich obyvateľov. Rovnako tak aj Francúzsko. Vyzerá preto tak trochu nepochopiteľne, že sa u nich v nedeľu konalo prvé kolo komunálnych volieb.

Francúzsko už zatvorilo kaviarne, reštaurácie, školy i univerzity a občanov vyzvalo, aby čo najviac obmedzili svoj pohyb. Od sobotňajšej polnoci sú zatvorené všetky verejné miesta, ktoré nie sú nevyhnutné pre život občanov, napríklad reštaurácie, kaviarne a aj niektoré firmy. V nasledujúcich dňoch postupne obmedzí vnútroštátne diaľkové železničné, autobusové aj letecké spojenia iba na „striktne nevyhnutné“ prípady, aby tak predchádzalo ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu.

Napriek tomu sa však v krajine v nedeľu uskutočnilo prvé kolo komunálnych volieb. Voľby sa konali v 34 970 obciach a mestách, pričom voliči rozhodovali o starostoch a tiež zhruba o 500-tisíc členoch miestnych zastupiteľstiev na 35-tisíc radniciach. Registrovaných je 47,7 milióna voličov. Francúzsky premiér Édouard Philippe v predvečer volieb uviedol, že voliči sa budú musieť riadiť pravidlom dodržiavania odstupu. Počet úmrtí vo Francúzsku v dôsledku nakazenia novým koronavírusom stúpol v sobotu na 91, nakazených osôb je 4 500. Druhé kolo volieb je naplánované na 22. marca.

Americký prezident Donald Trump čelil opakovaným otázkam novinárov, kedy si dá urobiť test na nový typ koronavírusu. Viacero fotografií totiž dokazovalo jeho kontakty s ľuďmi, ktorých testy na koronavírus boli pozitívne, napríklad s brazílskym chargé d‘affaires Nestorom Forsterom či poradcom brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. Trump sa nakoniec testom podrobil a Biely dom v sobotu zverejnil ich výsledky, ktoré sú podľa jeho osobného lekára negatívne.

Kráľovná Alžbeta II. opustila Buckinghamský palác a previezli ju i s princom Philipom na hrad Windsor. Obaja patria vo svojom veku do ohrozenej skupiny, a tak sa pre tento krok rozhodli po zasadnutí krízového štábu. Je to len dočasné riešenie. Ak by sa situácia vzhľadom na koronavírus zhoršila, je možná ešte prísnejšia izolácia na panstve Sandringham. Takéto opustenie hradu je vcelku výnimočná situácia, napríklad rodičia kráľovnej, kráľ Juraj VI. a kráľovná Alžbeta, boli v paláci aj počas druhej svetovej vojny, keď ho pri jednom zo siedmich náletov zasiahla bomba.

