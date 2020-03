Unikátny objav vedcov: Najmenší dinosaurus vážil 2 gramy

V starovekom ostrovnom oblúku Mjanmarska objavili vedci fosíliu najmenšieho známeho dinosaura.

Unikát tvorí maličká lebka podobná vtáčej, zaliata v jantáre starom 99 miliónov rokov. Prestížny časopis Nature uvádza, že celý dinosaurus mal podobnú veľkosť ako kolibrík – dnes najmenší žijúci vták. Nález robí vzácnym veľa faktov, napríklad už aj to, že také malé, krehké zvieratá sú ako fosília veľmi zriedkavé. Doteraz známe najmenšie dinosaury vážili niekoľko sto gramov, no novoobjavený druh, ktorý dostal názov Oculudentavis khaungraae, váži iba 2 g.

Členka výskumného tímu sa na margo nového druhu vyjadrila, že je to tá „najpodivnejšia fosília“, na ktorej kedy pracovala. Profesor Jingmai O‘Connor z Čínskej akadémie vied v Pekingu vysvetlil, že veľmi malé zvieratká „sa musia vysporiadať so špecifickými problémami, ako napríklad, ako umiestniť všetky zmyslové orgány do veľmi malej hlavy, alebo ako udržiavať telesné teplo“.

Napríklad štruktúra oka tohto tvora je nepodobná typickej vtáčej, ale skôr tej, akú mali jašterice. Naznačuje, že dinosaurus mal výnimočné videnie a aj to, že bol aktívny najmä cez deň. Oči zvieraťa okrem toho vystupovali z hlavy spôsobom, ktorý nie je vidno na žiadnom inom živom zvierati, takže by bolo ťažké presne pochopiť, ako oči fungujú. Čeľuste dinosaura majú prekvapivo veľa zubov. To naznačuje, že napriek malej veľkosti bol Oculudentavis predátorom, ktorý jedol hmyz.