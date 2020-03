Vo väzbe skončili štyria Kočnerovi sudcovia: Rozhodovali o Jankovskej, jej syn skončil v nemocnici

Bývalá štátna tajomníčka, traja sudcovia a advokát skončili za mrežami.

Sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman v sobotu v neskorých nočných hodinách v Banskej Bystrici rozhodol, že Monika Jankovská, sudcovia Denisa Cviková, Eugen Palášthy, Richard Molnár a advokát Miroslav Mojta ostanú vo väzbe. Ku kurióznej situácii došlo počas rozhodovania sudcu. Jankovskej syna totiž o pár ulíc ďalej zrazilo auto.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V sobotu doobeda začal Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici rozhodovať o osude piatich sudcov a troch ďalších osôb, ktoré boli zadržané pri akcii Búrka. Takmer všetci obvinení mali už pri príchode do mesta pod Urpínom na tvárach rúška pre šíriaci sa koronavírus. Sudca Pulman o vzatí do väzby či prepustení na slobodu rozhodoval dlhých 11 hodín. Napokon putovali za mreže piati ľudia na čele s exštátnou tajomníčkou Jankovskou.

Traja z obvinených budú stíhaní na slobode. Prokurátor však s týmto rozhodnutím nesúhlasil, a tak podal sťažnosť. „Vo veci bude rozhodovať Najvyšší súd SR vo štvrtok,“ uviedol prokurátor. Právny zástupca Jankovskej Peter Erdös: „My sme proti tomuto uzneseniu sudcu podali sťažnosť, pretože máme za to, že tu nie sú žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré preukázali to, že by moja klientka mohla naplniť dôvody kolúznej väzby. Moja klientka rešpektuje rozhodnutie sudcu úplne pokojne. Nemám pocit, že by sa výpoveďou doktorky Repákovej mala zhoršiť jej situácia.“ Sudkyňa Repáková sa priznala, a tak ju sudca nezobral do väzby.

Nečakaná nehoda

Kým sudca rozhodoval o osude exštátnej tajomníčky Jankovskej, jej syna o pár ulíc ďalej zrazilo auto. Podľa TV JOJ bol na ceste na súd, kde chcel podporiť svoju mamu. Malo sa to stať na parkovisku pri rýchlom občerstvení. Mercedes, ktorý šoféroval jeho kamarát, nechtiac zacúval do mladého muža a zlomil mu nohu. Zranený syn Jankovskej sa mal priznať záchranárom, že sa pred týždňom vrátil z Talianska, a tak policajti, hasiči i záchranári zasahovali v ochranných maskách.

Mladík je hospitalizovaný na infekčnom oddelení v Banskej Bystrici. Muži zákona vyšetrujú, či porušil karanténu. Ak sa u neho potvrdí koronavírus, môže mu hroziť obvinenie zo šírenia nákazy. „Zasahujúcej posádke priznal pozitívnu cestovateľskú anamnézu - pobyt v Taliansku. To znamená, že nemal porušiť domácu karanténu. Posádka ho s úrazom panvy a nohy previezla do banskobystrickej nemocnice,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska ZZS Alena Krčová.