Školáci zatvorení v byte niekoľko dní sú obrovský nápor na nervy: Ako zabaviť deti doma a nezblázniť sa?

Musíte byť doma s deťmi a neviete, čo si počať?

Animovať drobizg jeden, dva dni sa ešte ako-tak dá, ale dva týždne? Aby sa rodičia nezbláznili, v tejto situácii by nemali byť takí prísni a zakazovať deťom televíziu či počítač. Možností je však viacero. Čo všetko môžete robiť?

Vymyslieť program pre deti bude pre rodičov náročné. „Je to veľká výzva pre rodičov, aby boli schopní deťom urobiť program doma. Chodiť medzi ostatné deti by bolo teraz veľmi nebezpečné,” povedala detská psychologička Gabriela Herényiová. Toto je situácia, v akej sme ešte nikdy neboli.

Rodičia totiž nemôžu s deťmi plánovať žiadne aktivity, kde je viacero detí. Odpadá tak možnosť rôznych krúžkov, jednodenných táborov či detských kútikov v nákupných centrách. Všetky činnosti musia robiť iba doma, maximálne si občas dopriať individuálne prechádzky v prírode. Okrem bežných činností ako sledovanie televízie, hranie hier či učenie odporúča psychologička zapojiť deti do domácich prác.

Spoločenské hry

Existuje veľa zábavných hier, ktoré môžete hrať samostatne alebo so svojou rodinou. Ich náročnosť je závislá hlavne od veku dieťaťa. Tie skôr hravé sa hodia pre menšie deti, napríklad Človeče, nehnevaj sa alebo pexeso. Starším deťom už musíte zapojiť viac premýšľania, inak sa začnú nudiť. Väčšina z nás má doma šach, možno Scrabble či nejakú vedomostnú hru s otázkami. Alebo si spomeňte na tie, ktoré ste hrávali v škole cez prestávku, keď ste k hre mali len pero a papier. Na internete nájdete všetky pravidlá, ktoré ste zabudli, alebo možno nikdy nevedeli.

Určite skúste Piškvorky, Lodičky, Meno- mesto - zviera - vec, či Obesenca. Alebo Hádaj, kto som?, keď si na papierik napíšete mená osôb či zvierat a nalepíte ich deťom na čelá. Cieľom hry je pomocou otázok uhádnuť, čo má dieťa napísané na svojom čele. Vyšší level môžete skúsiť s logikou. Povedzte deťom, že z troch nálepiek, ktoré majú traja hráči na svojich čelách, sú dve červené a jedna modrá. Vyhráva dieťa, ktoré prvé uhádne svoju farbu.

Doprajte im televíziu

Aj keď svojim deťom obmedzujete televíziu či počítač, sú situácie, keď ustúpite. Tentoraz, keď celý svet ohrozuje koronavírus a vy musíte byť doma, môžete urobiť výnimku. Televízie zatiaľ neprehodnotili ponuku programov, no napríklad Telekom operatívne rozšíril balík služieb a určité, najmä detské kanály sprístupnil zadarmo.

Det sledujú viac rozprávok

Pavel Górecki, Lepšia.TV

- V posledných dňoch sme zaznamenali zvýšený záujem o detské relácie a vysielanie. Ukazujú to naše štatistiky za posledné dni. Jedným z dôvodov môžu byť nedávne jarné prázdniny, ale aj šíriaci sa koronavírus. Našu stabilnú ponuku sme rozšírili o novú detskú stanicu Jojko, kde deti zažijú dobrodružstvá s modernými, ako aj tradičnými rozprávkami. Svojich obľúbených hrdinov si môžu pozrieť nielen na TV, ale aj na mobile, tablete či počítači. Ak by ich sledovanie TV omrzelo, môžu si zapnúť niektorú z rozhlasových staníc.

Najobľúbenejšie relácie

Spongebob v kalhotách

Tlapková patrola

Hlasiťákovi

Sofie První

Auta

(Zdroj: Lepšia.TV)

Vzdelávajte sa

Cez internet zostaňte v kontakte s učiteľmi alebo spolužiakmi svojich detí a veďte deti k tomu, aby si robili domáce úlohy. Keď sa vrátia do školy, bude pre ne jednoduchšie zapojiť sa do vyučovania.

Mali by mať režim

Miron Zelina, pedagóg a psychológ

- Rodičia by mali deťom trošku modelovať deň tak, ako je vyučovací deň. Napríklad doobeda sa trochu učiť. Učebnú látku by mali dostať od učiteľov. Deti by mali byť zamestnané činnosťou, aby neboli pasívne. Mali by sa s rodičmi rozprávať, robiť niečo tvorivé, riešiť situácie... Viesť deti k disciplíne, dohodnúť sa, že budú mať dve hodiny voľna a potom sa budú učiť, robiť si poriadok.

Choďte na prechádzku

S deťmi treba ísť aj na čerstvý vzduch. „Odporúčala by som chodiť spolu s rodičmi von na prechádzku do lesa, ale prirodzene dodržiavať hygienické odporúčania,“ uviedla Gabriela Herényiová, detská psychologička. Treba sa vyhýbať iným osobám a dbať na ochranu seba aj ostatných. Vyhnúť sa presunu verejnou dopravou a miestam s vyššou koncentráciou ľudí. Týka sa to však povinne prázdninujúcich detí a ich rodičov. Ak majú stanovenú karanténu, nemali by chodiť ani na prechádzky.

Pozor! - Vyhýbajte sa detským ihriskám, ak by ste na nich neboli sami.

