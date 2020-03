Trápenie tisovských policajtov ukončila samospráva: Po roku na nohách sa ho konečne dočkali

Vyše roka boli bez služobného fára. Traja mestskí policajti v Tisovci to mali vlani náročnejšie ako inokedy.

Od januára minulého roka to malo na svedomí nefunkčné služobné vozidlo Lada Niva. Strážcovia poriadku v meste tak museli chodiť pešo a denne prešiel každý jeden aj 7 kilometrov. Nedávno však dostali do užívania mestské superbéčko.

Pri práci tisovským mužom zákona výrazne pomáhala ich Lada Niva, s ktorou sa dostali aj do ťažkého terénu. Auto dostali v roku 2008 od Policajného zboru SR, dovtedy používali takmer 15-ročné žiguli. Lada sa však na konci roka 2018 pokazila a oprava by bola finančne veľmi náročná. Traja mestskí policajti tak museli „peškovať“.

„Nie sme takí rozmaznaní, že by sme museli mať auto na každom našom výjazde. Chodiť pešo nám nerobilo problém. Striedame sa a slúžime od siedmej do tretej a od druhej do desiatej večer. Denne tak každý z nás prešiel zhruba 7 kilometrov,“ vysvetlil náčelník Ján Martiniak. Dodal, že to malo aj výhody, no aj nevýhody. „Do niektorých uličiek je problém dostať sa autom. No zasa do rozľahlejších častí a do mestskej časti Rimavská Píla nám auto bolo treba,“ objasnil náčelník.

Primátorka Irena Milecová dodáva: „Naši policajti chodili viac do terénu, takže boli ľuďom na očiach. No ak nutne potrebovali auto, mali k dispozícii naše mestské.“ Martiniak však vo svojej výročnej správe uviedol, že od jesene sa stretávali s častou kritikou občanov najmä v Rimavskej Píle, ktorí sa sťažovali na krádeže vecí z dvorov domov.

„Napriek chýbajúcemu vozidlu sme nezaznamenali nárast kriminality. V roku 2019 bolo u nás podaných 206 oznámení a okrem toho sme riešili a objasňovali 122 priestupkov,“ prezradil náčelník. Problém s vozidlom pre strážcov poriadku napokon po roku vyriešila samospráva v rámci ich možností. Posunuli im jazdené superbéčko, ktoré využívali úradníci a dali ho oblepiť nápismi Mestská polícia. Zamestnanci úradu zasa dostali auto od mestských lesov. „Samozrejme, že sme radi, že už máme služobné vozidlo,“ zakončil Martiniak.