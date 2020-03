Niektoré celebrity zostali doma, iné sú uväznené v zahraničí: Ako bojujeme s koronavírusom

Známe tváre si uvedomujú vážnosť situácie! Slovensko rovnako ako celý svet zasiahol smrtiaci koronavírus.

Pre všetkých je najlepšou voľbou zostať v domácom prostredí a nezdružovať sa vo veľkých skupinách. Nie darmo počujeme z každej strany, aby sme boli zodpovední a chránili seba aj ľudí v okolí. Svoje o tom vedia aj slovenské a české celebrity, ktoré vlastnú domácu karanténu riešia po svojom. Sú však aj takí, ktorí sa nemôžu vrátiť domov a zostali mimo svojej vlasti.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Riskovala v Poľsku Otvoriť galériu Helena Vondráčková Zdroj: ahv

Speváčka Helena Vondráčková (72) sa cez víkend vrátila od našich susedov. „Som rada, že som sa stihla vrátiť domov z Varšavy, kde sedím v porote obľúbenej televíznej šou StarVoice. V tejto vypätej situácii, ktorá nás všetkých zastihla, si hovorím: ,Niečo zlé pre niečo dobré!‘ Nasledujúce dni budem aspoň viac času tráviť so svojím manželom Martinom. Zachovajte si chladnú hlavu, myslím si, že nie je dobré prepadávať panike,“ napísala k fotke z príletu umelkyňa, ktorá však cestovaním lietadlom veľmi riskovala.

Vlastné rúška Otvoriť galériu Vlado Kobielsky Zdroj: avk

Herec Vlado Kobielsky (44) má starostlivú manželku Alenu. Pre nedostatok rúšok sa totiž rozhodla zobrať situáciu do vlastných rúk. „Moja žena mi ušila rúško. Trojvrstvové s filtrom z vrecka do vysávača. Je to zatiaľ len prototyp, musí doladiť dĺžku gumičiek na uši. Situáciu však berieme vážne a ostávame doma. Rúška som nikde nezohnal,“ pozdravil fanúšikov herec, ktorý účinkuje v markizáckych Oteckoch.

Na chalupe s rodinou Otvoriť galériu Milan Lasica Zdroj: zak

Hlavne s tými najbližšími! Týmto sa riadi herec Milan Lasica (80), ktorý je spoločne s manželkou Magdou Vášáryovou (71), dcérou Hanou (39) a jej rodinou na chalupe. Toto náročné obdobie tak trávia všetci spolu izolovaní od ostatných.

Uväznený na ostrove Otvoriť galériu Michal David Zdroj: amd

Zostáva ďaleko od rodnej krajiny! Český spevák Michal David (59) sa momentálne nachádza vo svojom dome na Kanárskych ostrovoch. „Mal som sa vrátiť práve v týchto dňoch do Česka na premiéru nášho nového filmu Andílci za školou, ktorá sa však odkladá a nakoniec tak s celou rodinou zostávame tu na Tenerife, pretože som to považoval momentálne za najlepšie riešenie,“ napísal na sociálnej sieti muzikant.

Poteší nielen deti Otvoriť galériu Zuzana Fialová Zdroj: azf

Veľké gesto! Herečka Zuzana Fialová (45) sa rozhodla čítať rozprávky nielen deťom. Keď si totiž pustíte jej živé vysielanie na instagrame každý večer, budete so zatajeným dychom počúvať so svojimi ratolesťami aj vy. „O hodinu s Pipi a Zuzou v pyžame v posteli. Čítame. Budeme spolu. Napíšte mi, koľko to má trvať. Koľko potrebujete? #zostandoma #musimesipomahat #spolutozvladneme,“ napísala na sociálnej sieti Fialová, ktorá si vybrala Pipi Dlhú Pančuchu.

Vypeká dobroty Otvoriť galériu Kvetka Horváthová Zdroj: akh

Brušká majú plné! O moderátorke Kvetke Horváthovej (43) je známe, že je vychýrená gazdinka. Počas pobytu doma v tomto období má dostatok času na vypekanie dobrôt pre svoju rodinu. Naposledy to bol tvarohový kysnutý koláč, ktorý sa jej podaril.

Cvičme v rytme Otvoriť galériu Viktor a Adela Vinczeovci Zdroj: avv

Fitko môžete mať aj doma. To odkazujú manželia Viktor (29) a Adela (39) Vinczeovci. Čas trávia spoločne doma a vymýšľajú rôzne aktivity, aby sa nenudili. „My sme zrušili všetky návštevy a výlety. Upratujeme, cvičíme, varíme, Netflixujeme (& nechillujeme!),“ napísal na sociálnej sieti Viktor a pridal fotku svojej manželky.

Venuje sa svojej dcérke. Spisovateľka Tamara Heribanová (34) je rovnako ako ostatné známe tváre väčšinu času doma. Pre milovanú Emilku (4) vytvára program. A očividne sa im to obom veľmi páči. „Učíme sa cez telefón od babičky ľudové pesničky, maľujeme, čítame, tancujeme a denne robíme potulky po lese,“ priznala na instagrame Tamara.