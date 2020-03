Speváčka Eva Pilarová († 80) zomrela v náručí manžela: Pár dní pred smrťou verila, že je zdravá

Speváčka s krásnym a výrazným hlasom Eva Pilarová († 80) zápasila od roku 2018 s viacerými zdravotnými problémami.

Aj keď sa jej v minulom roku polepšilo, problémy jej začali robiť obličky, ktoré boli nakoniec dôvodom úmrtia slávnej divy. Jej smrť zasiahla širokú kultúrnu obec, ale hlavne jej manžela Jana Kolomazníka (67), v ktorého náručí odchádzala na druhý svet. Do posledných dní svojho života však Eva verila, že sa už blíži čas jej odchodu z nemocnice domov. Jej prianie sa však, bohužiaľ, nesplnilo.

Pilarová († 80) zomrela na následky zlyhania obličiek v Domove svätého Karla Boromejského v pražskej mestskej časti Řepy. Po jej boku stál jej manžel Jan Kolomazník, s ktorým tvorili pár od roku 1984. Milovanej Eve bol oporou do jej posledného výdychu aj vďaka výnimke, ktorú dostal. Kvôli úradujúcemu koronavírusu totiž platia prísne bezpečnostné opatrenia a zákaz návštev.

Keď však bol osud slávnej speváčky už nezvrátiteľný, sestry mu dovolili k nej prísť. „Ďakujem im za to. Je to strašne ťažké, boli sme spolu 35 rokov,“ povedal zlomeným hlasom Blesku Kolomazník. Samotná Pilarová však stále verila, že už to nebude trvať dlho a čoskoro pôjde domov. Ešte pár dní pred skonom verila, že je zdravá. „Minulý týždeň mi hovorila, že je to s ňou už v pohode,“ povedal jej dlhoročný kamarát Aleš Brichta.

Ťažká správa

Pre rodinu je strata milovanej Evy obrovskou ranou. Jej odchod nesie ťažko nielen jej manžel Jan, ale aj jej syn Milan, ktorého mala speváčka z prvého manželstva s hudobníkom Milanom Pilarom, ktorý emigroval do Nemecka a zomrel ako 40-ročný. Ako smútiaca rodina priznala, najťažšie bude oznámiť túto zdrvujúcu správu Evinej stále žijúcej maminke Františke, ktorá má úctyhodných 104 rokov. Stará pani žije v domove seniorov v Brne, kam za ňou už Eva v posledných mesiacoch nemohla pre zdravotné problémy chodiť. Boli však v telefonickom kontakte.

Spopolnená

Kvôli šíriacemu sa koronavírusu prijali vlády krajín rázne opatrenia, ktoré ovplyvňujú v súčasnej dobe aj pochovávanie mŕtvych. Pilarovej tak nebude môcť byť zorganizovaná rozlúčka, ako by sa na divu jej formátu patrilo. „O smrti sme spolu nikdy nehovorili. Ale bola silno veriaca a chodila do strahovského kostola, ktorý je blízko nášho bydliska. Keď to bude možné, usporiadam omšu,“ povedal Kolomazník, ktorý v tomto prípade žiadny pohreb nechystá.

„Platí rozhodnutie, že Evino telo bude v súlade s hygienickými predpismi v najbližších dňoch spopolnené bez obradu, bude pri tom len jej manžel. Urna s popolom bude uložená v rodinnej hrobke Bojanovských v Brne,“ povedal Blesku zdroj z okolia rodiny.