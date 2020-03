Rooney zúri a ostro kritizuje vedenie anglického futbalu: Správali sa k nám ako ku králikom

Bývalý útočník Manchestru United Wayne Rooney skritizoval vedenie anglického futbalu za to, že príliš dlho otáľalo s prerušením súťaží kvôli pandémiu koronavírusu.

Podľa neho sa funkcionári správali, ako keby pre nich hráči boli pokusné králiky.

Anglicko prerušila Premier League aj nižšie ligy v piatok potom, čo bola nákaza objavená u trénera Arsenalu Mikela Arteta. Ešte pred tým boli pozastavené súťaže v Španielsku a Taliansku, ktoré je po Číne najviac zasiahnutú krajín a platí v nej celoštátnej karanténa. Neskôr sa z najväčších líg pripojilo aj Nemecko a Francúzsko.

"Prečo sme čakali až do piatku? Prečo muselo Anglicko urobiť správne rozhodnutie až po tom, čo ochorel Mikel Arteta?" napísal Rooney v stĺpiku pre denník The Times. "Pre kluby, hráčov a ich rodiny to bol nepríjemný týždeň, v ktorom sa ukázala neschopnosť vedenia ligy i vlády," dodal.

"Ostatné športy ako tenis, formula 1, ragby, golf alebo futbal v ostatných krajinách sa prerušovali, len u nás nám hovorili, že máme pokračovať," pridal tridsaťštyriročný Rooney, ktorý po návrate zo zámorskej ligy MLS pôsobí ako hrajúci tréner druholigového celku Derby.

"U nás až po mimoriadnom zasadnutí vedenie súťaží bolo konečne urobené správne rozhodnutie. Do tej doby to takmer vyzeralo, že s futbalistami v Anglicku sa zaobchádza ako s pokusnými králikmi. A veľa hráčov napadlo, či náhodou nejde v prvom rade o peniaze," dodal .

"Našťastie sa nakoniec urobilo správne rozhodnutie, pretože keď sú v ohrození ľudské životy, tak musí byť na prvom mieste," vyhlásil Rooney, ktorý je najlepším strelcom anglickej reprezentácie a s Manchestrom United získal päť titulov a raz vyhral Ligu majstrov.

Rooney tiež verí, že prerušenú sezónu sa podarí dokončiť. "Pokojne budeme hrať až do septembra, keď budeme vedieť, že my i fanúšikovia sme v bezpečí. Je to naša práca," uviedol. "Majstrovstvá sveta sú až v novembri a decembri 2022, takže by sa tomalo využiť a dohrať aktuálnu sezónu do konca roka. Ďalšie dve sezóny by potom odštartovali na začiatku nového roka," pridal.