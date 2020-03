Čisté šialenstvo: Dom futbalistu Tottenhamu prepadli ozbrojení muži

Dom futbalistu Tottenhamu Hotspur Jana Vertonghena prepadli štyria muži ozbrojení reznými zbraňami.

V čase lúpeže bola doma jeho manželka a dve malé deti. Klub ponúkol hráčovi pomoc pri hľadaní podozrivých.

"V tejto ťažkej chvíli stojíme pri Janovi a jeho rodine. Vyzývame každého, kto má akékoľvek informácie, aby pomohol pri vyšetrovaní," povedal hovorca klubu.

Útočníci vtrhli do domu v deň, keď bol belgický obranca s tímom v Nemecku, kde Tottenham hral odvetný osemfinálový duel Ligy majstrov proti RB Lipsko. Anglický klub prehral na pôde bundesligistu 0:3 a so súťažou sa rozlúčil. "Do nehnuteľnosti sa vlámali štyria maskovaní útočníci. Odcudzili viacero vecí a opustili miesto činu pred príchodom hliadky. Incident sa obišiel bez zranení," uviedol podľa DPA hovorca londýnskej polície.