Lufthansa musela znížiť počet letov: Rokuje s vládami, aby získala štátnu podporu:

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v piatok (13. 3.) oznámila, že vzhľadom na súčasnú krízu súvisiacu so šírením nového koronavírusu rokuje s viacerými európskymi vládami o štátnej podpore.

Okrem nemeckej vlády letecký koncern rokuje s Rakúskom, Belgickom a Švajčiarskom, kde má zastúpenie prostredníctvom svojich dcérskych aerolínií Austrian Airlines, Brussels Airlines a Swiss.

Lufthansa bola v reakcii na súčasnú krízu a s ňou súvisiaci prepad počtu cestujúcich nútená zrušiť množstvo letov a uzemniť desiatky lietadiel, ako aj dočasne zatvoriť linky do Číny, Talianska, USA a ďalších krajín. Koncern tento týždeň oznámil, že jeho letecké spoločnosti budú musieť globálne znížiť počet letov o polovicu z priemerného počtu 3200 letov denne.

Napriek zákazu letov z Európy do USA, ktorý vyhlásil prezident Donald Trump, spoločnosť stále do Spojených štátov lieta. Letecké spoločnosti skupiny Lufthansa ponúkajú v rámci zimného letového plánu, ktorý je platný do 28. marca, 313 liniek z európskych letísk do 21 amerických destinácií.