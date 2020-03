Zločinec s dušou romantika? Utiekol z väzenia, aby strávil víkend s priateľkou

Násilník Luke Harvey utiekol z väzenia do anglického mestečka Skegness, aby strávil víkend so svojou priateľkou Hannah Smith. Tá naňho čakala v aute pred väznicou Sudbury.

Luke Harvey (30) vložil do postele figurínu a preliezol von z väzenia cez trojmetrový plot. Jeho partnerka Hannah Smith (30) už naňho čakala v aute pred väznicou. O prípade informuje Mirror.

To sa udialo v auguste minulého roku. Párik sa spolu vybral do prímorského strediska Lincolnshire po tom, čo Luke Hannah povedal, že má priepustku a v pondelok ráno má byť opäť vo väzení. No na úteku bol osem dní. Chytili ho až keď hliadka zastavila Hannah na ceste neďaleko jej domu v Birminghame.

Pred súdom Lukova teraz už expriateľka priznala, že ukrývala zločinca. Žalobca Mark Achurch povedal: "Strážcovia vykonávajúci obhliadku o desiatej večer zistili, že pán Harvey nastražil improvizovanú figurínu. Priemyselné kamery ho zachytili, ako prelieza cez plot."

Súd odsúdil Hannah v októbri na šesť mesiacov väzenia a dva roky bude v podmienke. Taktiež musí odpracovať 150 hodín dobrovoľníckych prác. Luke, ktorý bol už v roku 2014 odsúdený na 12 rokov väzenia za násilnú lúpež, dostal naviac ďalších desať mesiacov.

Sudca povedal Hannah: "Keby ste ho tajne skrývali, dostali by ste sa okamžite do väzby. Ale vy ste si uvedomili, že z väzenia utiekol a že ste to mali nahlásiť polícii."