Parížania sa vyjadrili k predaju Neymara: Klub stratí desiatky miliónov eur

Vedenie futbalového klubu Paríž St. Germain je pripravené v lete rokovať so záujemcami o predaji brazílskeho útočníka Neymara.

Parížania zároveň vylúčili odchod ďalšieho útočníka Kyliana Mbappeho. Uviedla to webová stránka amerického športového kanálu ESPN.

PSG chce z predaja Neymara získať 150 miliónov eur, záujem má FC Barcelona. Práve z katalánskeho veľkoklubu prišiel 28-ročný Brazílčan do francúzskej metropoly v auguste 2017 za rekordných 222 miliónov eur. Ak by sa predaj uskutočnil, PSG by stratilo viac ako 70 miliónov za tri roky.

Pokiaľ ide o Mbappeho, šéfovia PSG zaujali k tejto otázke jasné stanovisko. O predaji 21-ročného Francúza nemajú v úmysle s nikým rokovať. Hlavným uchádzačom o Mbappeho služby je údajne Real Madrid.